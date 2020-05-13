Коронавирус в Германии, последние новости на 13 мая 2020: немецкие вирусологи выясняют, вырабатывается ли иммунитет у переболевших COVID-19

По последним данным университета Хопкинса за минувшие сутки в Германии зарегистрировано 683 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, а общее число заразившихся увеличилось до 171171. Еще 102 пациента скончались, всего от осложнений, вызванных COVID-19, умерло 7738 человек. 1600 человек выздоровели и выписались из больниц. Всего по состоянию на 13 мая 2020 года 147200 жителей Германии вылечились от коронавируса.

НЕМЕЦКИЕ ВИРУСОЛОГИ СТАВЯТ ПОД СОМНЕНИЕ ВЫРАБОТКУ ИММУНИТЕТА ПОСЛЕ COVID-19

Один из самых важных вопросов, который интересует ученых во всем мире – вырабатывается ли иммунитет у человека, который переболел коронавирусом. Немецкие вирусологи, которые уже несколько месяцев ведут на этот счет исследования и берут пробы у пациентов, переболевших КВИ, ставят под сомнение, что у выздоровевшего человека возникает иммунитет к вирусу и не могут точно определить, какие именно антитела вырабатываются в его организме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление на брифинге заместителя главы Института Роберта Коха Ларса Шаде.

- Какие антитела появляются, мы точно не знаем. Тест на антитела, который доступен в настоящий момент, пока не может подтвердить иммунитет на долгое время, но он может показать, были ли контакты с вирусом, работала ли иммунная система, - заявил ученый.