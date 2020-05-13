2020-05-13T15:09:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Великобритании, последние новости на 13 мая 2020: мэр Лондона выступил против возобновления футбольного чемпионата

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Великобритании на 13 мая 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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По последним данным портала coronavirusstat.ru, за минувшие сутки в Великобритании зарегистрировано 3409 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего по состоянию на 13 мая 2020 года в Соединенном королевстве насчитывается 227741 заразившихся COVID-19. Радует, что число погибших от вируса идет на спад - +629 за сутки и 32769 за все время борьбы с панэпидемией. Количество выздоровевших пока увеличиваться не спешит: всего 11 пациентов выписались из клиник, и общее количество достигло 1023 человек.

ФУТБОЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ В ЛОНДОНЕ МОГУТ ОТМЕНИТЬ

Мэр Лондона Садик Хан выступил против возобновления сезона Английской Премьер-лиги (АПЛ) в столице Великобритании, опасаясь резкого роста числа заболевших коронавирусом среди тысяч собравшихся фанатов. Об этом сообщает издание Standard Sport.

— Садик очень хочет, чтобы АПЛ и профессиональный спорт в целом возобновились. Однако, учитывая, что страна все еще находится в тисках этого кризиса эпидемии, когда сотни людей умирают каждый день, он считает, что еще слишком рано обсуждать вопрос о возобновлении премьер-лиги в столице, - передает издание заявление пресс-секретаря Садика Хана.

На данный момент в чемпионате Англии выступают лондонские «Арсенал», «Вест Хэм», «Кристал Пэлас», «Тоттенхэм» и «Челси».

ИСТОЧНИК KP.RU

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