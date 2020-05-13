2020-05-13T15:07:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Франции, последние новости на 13 мая 2020 года: число жертв приблизилось к 27 тысячам

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Франции на 13 мая 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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11 мая Франция медленно начала выходить из режима повышенной готовности.11 мая Франция медленно начала выходить из режима повышенной готовности.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Во Франции число жертв коронавируса приблизилось к 27 000. По состоянию на 13 мая 2020 года за сутки в стране скончались 348 человек. Число погибших, таким образом, достигло 26 691, сообщает министерство здравоохранения Франции.

- С 1 марта мы оплакиваем 26 991 смерть, связанную с COVID-19. 17 003 человека скончались в больницах и 9988 человек в домах престарелых, - сообщают в ведомстве.

В данный момент в больницах остаются 21 595 человек (на прошлой неделе число госпитализированных с коронавирусной инфекций составляло 24 775). Снижается количество людей, находящихся в реанимации. Там остаются 2542 человека, в реанимацию за последние 24 часа поступили 92 человека.

Всего с начала эпидемии во Франции были госпитализированы почти 97 000 человек, более 57 000 выздоровели и были выписаны из больниц.

Отметим, что 11 мая Франция медленно начала выходить из режима повышенной готовности. Власти страны открыли школы, магазины одежды, парикмахерские и салоны красоты, книжные магазины. Кафе, бары, рестораны, кинотеатры остаются закрытыми до нового распоряжения властей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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