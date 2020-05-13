Синоптики: Холода пришли в Москву надолго – потеплеет в лучшем случае в конце мая

В Московской области хотя бы без заморозков и снега обошлось, в отличие от соседних регионов. Но в ближайшие ночи заморозки вполне возможны. А тепло вернется не скоро

Всего за полсуток Москва переместилась из жаркого лета в раннюю весну. Во вторник, 12 мая, в центре столицы солнце разогрело воздух до +25,9 градуса – как в июле! Это был самый жаркий день с начала весны-2020. И, судя пр прогнозам синоптиков до конца мая, скорее всего, таким и останется.

К утру среды, 13 мая, похолодало на 20 градусов сразу. В мегаполисе воздух остыл до +3 градусов, в Подмосковье же “полюсом холода” стал Волоколамск, где ранним утром было всего +1,3 градуса. К полудню, несмотря на ясное небо, воздух прогрелся лишь до +9 градусов. Такая погода на 5 градусов холоднее, чем положено по климатическим нормам.

Виновато в резком похолодании арктическое вторжение. Москве и области еще повезло, у нас обошлось без снега и заморозков. Майским снегопадом замело огромные территории: Псковскую, Новгородскую и Ленинградскую области, Беларусь, Литву, Латвию и Польшу. Прошел снег в Тверской, Архангельской, Мурманской областях, в Карелии. И это были не три мокрых снежинки, а реальная метель, на улицах выросли сугробы! В северо-западных регионах России высота снежного покрова достигла 8 см, с удивлением констатируют в центре “Фобос”. Для середины мая настоящая аномалия, случается раз в 70 лет.

Арктический холод проник очень далеко на юг. Снежный фронт протянулся почти на 3 тысячи километров – от заполярного Кольского полустрова до Альп, делятся подробностями в центре “Фобос”. Заморозки отмечены в Ленинградской, Новгородск ой, Псковской, Архангельской, Вологодской и даже Смоленской области.

Прогноз Гидрометцентра России о погоде в Москве и Подмосковье на ближайшую неделю такой:

В четверг, 14 мая, и в пятницу, 15 мая, ночью опять на грани заморозков, +1...+6 градусов, днем +13...+15. Облачно, с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, будет очень ветрено.

В субботу, 16 мая, ночь будет еще холоднее, 0...+5 градусов, так что заморозки на почве или в отдельных районах Подмосковья вполне реальны. Днем чуть теплее, чем накануне, +12..+17 градусов. Переменная облачность, без осадков.

В воскресенье, 17 мая, и в понедельник, 18 мая, под утро +3...+8 градусов, днем +13...+18. Облаков на небе станет больше, снова начнутся дожди.

Во вторник, 19 мая, пасмурно и сыро, ночью +2...+7, днем не выше +16 градусов.

Настоящее весеннее тепло и солнце не вернется в Москву до 25 мая, не радуют прогнозами синоптики Московского метеобюро. Лишь в самом конце мая снова будем греться при +20 градусов.