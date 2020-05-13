2020-05-13T15:07:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Швеции, последние новости на 13 мая 2020 года: правительство решило усилить меры по борьбе с вирусом

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Швеции на 13 мая 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Сейчас, когда число погибших достигло такой большой цифры, правительство Швеции решило усилить меры по борьбе с эпидемией COVID-19.Сейчас, когда число погибших достигло такой большой цифры, правительство Швеции решило усилить меры по борьбе с эпидемией COVID-19.
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По состоянию на 13 мая 2020 в Швеции число зараженных коронавирусом достигло 27 272 человек. За все время с начала эпидемии в стране выздоровел 4 971 человек. Погибли свыше трех тысяч пациентов – 3 313, почти все они жильцы домов престарелых.

Отметим, что Швеция вошла в список стран, в которых не ввели карантин или режим повышенной готовности из-за коронавируса. Но сейчас, когда число погибших достигло такой большой цифры, правительство Швеции решило усилить меры по борьбе с эпидемией COVID-19. Меры направлены на укрепление защиты пожилых граждан страны, находящихся в домах престарелых.

Теперь правительство страны выделяет 2,2 млрд крон ($220 млн) на увеличение штата сотрудников домов престарелых и их дополнительное обучение. Средства также пойдут на увеличение оплаты сотрудников, работающих там неполный рабочий день, чтобы стимулировать их перейти на полную занятость.

Кроме того, еще 2,2 млрд крон будут выделены местным властям — муниципалитетам и региональным советам, на территории которых расположены дома престарелых. Эти средства пойдут на организацию обучения новых дополнительных сотрудников для домов престарелых из числа местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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