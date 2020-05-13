2020-05-13T14:04:48+03:00
Общество

Маленьким москвичам рассказали о самоизоляции

Департамент ЖКХ объяснил детям, как бороться с коронавирусом
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На официальной страничке московского департамента ЖКХ в Инстаграм появился новый видеоролик, адресованный юным жителям столицы. В нем в простой и доступной форме рассказывается о причинах самоизоляции горожан и тех мерах, которые власти Москвы принимают для борьбы с эпидемией коронавируса.

Как и в предыдущей серии, главными героями ролика стали маленький Мишутка и его папа Мишка. За несколько минут, которые длится видео, они узнают о том, как распространяется коронавирус и почему сейчас в Москве закрыты парки, торговые центры и детские площадки. Однако жизнь в городе не остановилась — коммунальные службы обрабатывают подъезды, дворы и улицы специальным дезинфицирующим средством, безопасным для человека и животных.

Все эти меры помогают профилактике распространения инфекции и будет продолжаться до тех пор, пока существует угроза эпидемии, обещает департамент ЖКХ Москвы. «Хорошо, когда город под надежной защитой», - завершают свой рассказ авторы видео.

Меры, о которых рассказывается в новой публикации, уже дают заметный эффект. Как отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, в настоящее время ситуация в столице соответствует критериям, позволяющим начать первый этап отмены ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. В частности, речь идет о снятии запрета на прогулки и занятия спортом на свежем воздухе для населения, а также об открытии ряда непродовольственных магазинов.

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