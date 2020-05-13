Дело сестре Хачатурян так и не переквалифицировали с "убийства" на "самооборону". Защита обжалует решение

Дополнительное расследование "дела сестер Хачатурян" окончено. И несмотря на то, что ещё в декабре прокуратура распорядилась переквалифицировать, следствие отказалось это делать. Адвокаты будут обжаловать решение СК. Сами сестры не выходят из дома и ждут, что же будет дальше. По предъявленным обвинениям им грозит до 20 лет тюрьмы.

Громкое убийство, произошедшее в Москве на Алтуфьевском шоссе в июле 2018 года потрясло всю страну. Три сестры-погодки жестоко убили собственного отца, нанеся ему 36 ударов ножом. За обычным бытовым убийством вскрылись страшные факты о многолетнем физическом и сексуальном насилии отцом над Ангелиной, Крестиной и Марией. От рассказов девочек не по себе было ни их адвокатам, ни видавшим всякое следователям.

Многочисленные судебно-медицинские экспертизы установили факты многолетнего насилия и издевательств Михаила Хачатуряна над детьми. Многие это дело назвали «доведением до убийства». Если говорить юридическим языком, то это «Превышение допустимой самообороны». Однако, сестры до сих пор под самой жесткой статьей УК 105 ч.2 «Убийство группой лиц по предварительному сговору».

— Ещё в конце декабря 2019 замгенпрокурора Виктор Гриньдал конкретные указания следователям о переквалификации действий сестер с «убийства» на «самооборону», — сказал kp.ru один из защитников девушек Мари Давтян. — И вернул дело на дополнительное доследование в СК. Соответственно, они должны были исполнить его поручение и дать оценку всем обстоятельствам необозримой обороны в этом деле и переквалифицировать. Но они этого не сделали. Мы будем обжаловать их решение. Так же как и отказ объединить дела сестре в одной. Младшая Мария была признана невменяемой на момент совершения преступления, и её дело выделили почему-то в отдельное производство. Это очень мешает. Мы считаем это искусственно созданным препоном следствия.

— С декабря что происходило? Допросы. Экспертизы...

— Да. Дополнительная психолого-психиатрическая, дополнительные допросы. Ничего некого не вскрылось, все подтвердилось ещё раз. Но почему-то не послужило поводом для переквалификации.

Теперь все эти десятки томов дела переданы для ознакомления сторонам дела. А после опять уйдут в прокуратуру для утверждения или возврата. Старый состав Генпрокуратуру, в том числе и Виктор Гринь, ушли в отставку сразу после ухода Юрии Чайки. В любом случае, сестры могут рассчитывать на суд присяжных, их адвокаты уже подали ходатайство.

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Генпрокуратура обязала СК переквалифицировать дело сестер Хачатурян с «убийства» на «самооборону»

Это решение было принято еще при предыдущем генпрокуроре Чайке его замом Виктором Гринем, который после смены руководства Генпрокуратуры тоже ушел в отставку (подробности)