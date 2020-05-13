Маски не снимать, с Мики-Маусом не обниматься: как работает единственный действующий Диснейленд

Жизнь после снятия карантина не сразу вернется в привычное русло. В эпоху посткоронавируса еще долго придется соблюдать ограничения. В Шанхае открыли единственный сейчас работающий в мире Диснейленд, но установили там ряд строгих правил коронавирусной безопасности. Из-за них некоторые фанаты Диснея отказываются от посещения тематического парка. Но именно эти правила, похоже, будут взяты за основу, когда во всем мире начнут снимать блокаду с центров развлечений. Так что значительная часть этого протокола безопасности может перекочевать и к нам.

20 млрд долларов убытков

Диснейленды оказались одними из самых пострадавших от эпидемии Covid-19 предприятий. При объявлении карантина абсолютно все парки закрылись. За месяцы простоя уже сейчас компания потеряла 1,4 млрд долларов. А по оценкам ее топ-менеджеров убытки к 2022 году составят 20 млрд. долларов. По мнению экспертов, люди еще долго будут бояться посещать общественные места, и первым делом откажутся от развлечений.

Шанхайское «Королевство чудес», на строительство которого три года назад было потрачено 5,5 млрд долларов, не работало 107 дней. А вдобавок сейчас владельцы Диснейленда считают, что открытие центра аттракционов имеет огромное психологическое значение. И, в том числе, поэтому идут на риск.

Сотрудники Диснейленда все равно встречают посетителей в масках.Фото: REUTERS

Правила выживания в Диснейленде-2020

Для того, чтобы оно открылось, руководство Диснейленда разработало ряд очень строгих правил:

- Количество посетителей сокращено в три раза

До коронавируса в шанхайский Диснейленд приходило 80 тысяч человек в день. Сейчас власти Китая установили жесткое условие: не более 24 тысяч посетителей за сутки. С одной стороны, в парке стало значительнее свободнее, и теперь практически нет очередей к аттракционам. С другой – завсегдатаи жалуются, что ушла атмосфера праздника, и в Диснейленде слишком пустынно.

- Кассы не работают

Билеты сейчас можно купить только по онлайн-бронированию. При этом необходимо оставить все свои данные, в том числе паспортные, а также номера своих телефонов и точный адрес места жительства. Это первая волна проверки на заражение.

- Нужно иметь на своем смартфоне антикоронавирусное приложение, и зеленую отметку, что вы здоровы и не имели контактов с заболевшими

Это приложение заменяет справки о здоровье. Это вторая волна проверки.

- Нужно иметь с собой паспорт Китая

Его необходимо будет предъявлять при входе на каждый аттракцион, и предъявлять вместе с остальными документами при первом требовании работников Диснейленда.

- На территории парка нельзя снимать маски

Это самая большая проблема для посетителей шанхайского Диснейленда. Сейчас там 25 градусов тепла, и даже истинные фанаты Мики-Мауса отказываются приходить в парк из-за требования постоянно носить медицинские маски. Вот какие отзывы оставляют в соцсетях: «Из-за жары носить маски все время решительно невозможно. Я рад, что Диснейленд открылся, но я подожду, пока они смягчат правила».

Снимать маски разрешается только в ресторанах (да, они тоже работают). Но управляющие парка не исключают, что масочный режим может быть в ближайшее время смягчен.

- Посетителям то и дело меряют температуру

Температуру меряют не только на входе. По всему парку установлены специальные палатки, где стоит оборудование для бесконтактного прохождения этой процедуры.

- Установлены специальные мусорные баки для масок

Если десятки тысяч человек приходят в одноразовых масках в центр развлечений на целый день, то перед ними встает вопрос, куда девать использованные средства защиты (они ведь считаются потенциально опасными). Организаторы позаботились и об этом, и теперь по всему парку установлены специальные контейнеры.

- Антисептики для рук установлены через каждые 300 метров

Еще одно напоминание о полуосадном положении. Руки предлагается дезинфицировать буквально на каждом шагу. А вот перчатки выдаются только на определенных аттракционах, например там, где надо расстреливать врагов из выданных парком бластеров.

- Строгие требования соблюдать дистанцию в очередях и на аттракционах

Несмотря на то, что посетителей стало значительно меньше, все равно очереди минут на 5-10 у самых популярных аттракционов сохраняются. Так что, судя по видео, весь шанхайский Диснейленд теперь расчерчен на квадратики, где должны стоять люди, чтобы соблюдать социальную дистанцию 6 футов (почти 2 метра). На тех аттракционах, где люди должны сидеть вместе, их усаживают через ряд. Вот что пишет один из посетителей: «Никогда я еще так не желал получить место на первом ряду на американских горках. Я не готов даже в маске сидеть за кем-то в это время».

- Запрещено обниматься с героями Диснея

Одно из самых любимых бесплатных детских развлечений в Диснейленде – обнять Мики-Мауса или кого еще из артистов, переодетых в сказочных героев. Теперь это строжайше запрещено. Более того, фотографироваться с ними сейчас можно только на дистанции.

- Закрыты шоу в помещениях и фирменный диснеевский фейерверк

Про помещения все понятно. А вот фейерверк и знаменитые шествия сказочных героев запрещены, чтобы люди не толпились в желании поглазеть на шоу.

Казалось бы, что такие драконовские меры должны отпугнуть посетителей. Но когда была открыта предварительная продажа билетов, на ближайшую неделю их раскупили буквально за несколько часов. А, например, 13 мая можно было забронировать квиток на вход только на 19 мая. Это при том, что 1 стандартный билет стоит 249 юаней (2500 рублей). Так что люди соскучились даже по таким развлечениям. И теперь идет разговор о том, что следующий Диснейленд будет открыт во Флориде (США).

Опустевший Диснейленд из-за пандемии коронавируса.

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