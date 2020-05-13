Страховку по вкладам в банках расширили до 10 миллионов рублей

В среду Госдума приняла в третьем чтении законопроект об изменениях в системе страхования вкладов. Поправки коснутся как физических лиц, так и социально важных компаний, у которых есть счета в банках. Есть два важных изменения.

1. Сумму страхового возмещения увеличат до 10 млн рублей для тех, кто получил наследство, продал квартиру, дом, земельный участок или другое дорогостоящее имущество. Если средства будут лежать в банке, который лишится лицензии, тогда потери компенсирует государство. Но есть одно ограничение - по времени. Деньги страхуются только на три месяца с того дня, в который они поступили на счет. Этого срока обычно достаточно, чтобы провести сделку по продаже недвижимости и распорядиться деньгами. Проблемы здесь обычно возникали в том случае, когда банк банкротился неожиданно - и человек не успевал вывести деньги от удачно совершенной сделки.

2. Страховое покрытие в 1,4 млн рублей получат некоторые юрлица и общественные организации. Раньше при банкротстве банка деньги на их счетах пропадали (в отличие от ИП и малых предприятий, которые уже вошли в систему страхования вкладов). Теперь страховка распространяется на товарищества собственников жилья, религиозные организации, благотворительные фонды, некоммерческие организации – исполнителей общественно-полезных услуг. При этом по спецсчетам для капремонта страховка будет расширенной - до 10 млн рублей.

- Каждая поправка моих коллег была тщательно проработана в нашем комитете, в правительстве, а также в Центробанке и с Агентством страхования вкладов. Это закон важной социальной направленности, - пояснил Анатолий Аксаков, глава комитета по финансовому рынку Госдумы. - К примеру, этим документом мы защищаем средства благотворительных фондов. В свое время фонд «Доктор Лиза», который активно помогает нашим гражданам, потерял деньги в обанкротившемся банке. Теперь такого не будет. Деньги не потеряют и те, кто получил наследство, продал дом, квартиру или землю.

Напомним, сейчас сумма страхового возмещения составляет 1,4 млн рублей. Ее вправе получить клиенты (физические лица и малые предприятия), которые держали деньги на счетах в обанкротившихся банках. Система страхования вкладов работает в стране с 2004 года. За это время компенсации получили 4,2 млн клиентов из более 500 банков. Общая сумма возмещения составила 2 триллиона рублей. В первые годы компенсация составляла 100 тысяч рублей, а потом постепенно росла. В последний раз ее индексировали в декабре 2014 года. Тогда она увеличилась вдвое - с 700 тысяч до 1,4 млн рублей.