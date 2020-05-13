Коронавирус в мире: в Швеции стариков заселяют в «зараженные» дома престарелых

Швеция — одна из немногих стран, которая игнорировала политику всеобщего карантина. Здесь работают детские сады и многие рестораны. По мнению властей, чем раньше все переболеют, тем скорее нация получит коллективный иммунитет.

Но случаются и проблемы. В среду, 13 мая, журналисты шведского радио рассказали о массовых случаях заселения стариков в дома престарелых, где уже наблюдается вспышка коронавируса. Такое имело место в Сёдерманланде и Стокгольме. Притом, что именно пенсионеры наиболее уязвимы перед новым инфекционным заболеванием.

В свою очередь, местные власти уверяют, что даже в «пораженных» домах престарелых всё равно соблюдается разделение на «чистую» и «грязную» зоны. Так, чтобы больные и здоровые не пересекались.

В целом же, по одной из версий, скромные показатели заболеваемости в Швеции объясняются не «коллективным иммунитетом в результате отказа от карантина» — а тем, что в этой стране один из максимальных в мире процентов неполных семей: 55% домохозяйств принадлежат одиноким людям. То есть передавать болезнь просто некому.

Не все согласны и с аргументом, что «шведский подход» помогает смягчить экономические последствия блокады. Так, за апрель в скандинавской стране — на 30% больше банкротств малых и средних предприятий, нежели за аналогичный период прошлого года.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

США: УЧЕБНЫЙ ГОД ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

Власти и публичные деятели «демократического» штата Калифорния продолжают оппонировать республиканцу Трампу и его призывам как можно скорее вывести страну из блокады.

Так, Университет штата Калифорния, одно из крупнейших учебных заведений США, отказывается возобновлять занятия. Мол, если 500 тысяч студентов соберутся в 23 кампусах, новой волны заражения не избежать. Пока занятия отменены до осени, но, возможно, «локдаун» затянется и дольше. Уроки будут проводиться в онлайн-режиме.

Зато другой калифорнийский народный любимец, предприниматель Илон Маск, хочет открыть свои заводы Tesla вопреки карантину. И даже не боится возможных штрафов — ведь его почин поддержал в Твиттере сам президент Трамп.

ЯПОНИЯ: ОЛИМПИЙЦЫ СТАЛИ КУРЬЕРАМИ

Летом сего года в Токио должна была пройти Олимпиада. Но из-за коронавируса её отложили (возможно, на год).

Мировые СМИ облетел очерк о японском спортсмене Рё Мияке. Фехтовальщик, кавалер серебряной медали Игр в Лондоне-2012, сейчас работает курьером, доставляет еду. И не унывает. Ведь оружие курьера — велосипед, который помогает мужчине держать тело в физической форме. Его «курьерская» зарплата — порядка 20 долларов в день.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/774527" frameborder="0"></iframe> Принцесса-медсестра.Принцесса Швеции София решила помочь в борьбе с коронавирусом. И не советом, а делом!

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