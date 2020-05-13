2020-05-13T19:03:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Канадский зоопарк решил вернуть двух панд в Китай

Из-за эпидемии коронавируса животных нечем кормить
Мария БЕРК
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Панды приехали в Канаду в 2014 году в рамках 10-летнего соглашения с КитаемПанды приехали в Канаду в 2014 году в рамках 10-летнего соглашения с КитаемФото: EAST NEWS
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От пандемии коронавирусной инфекции, которая бушует во всем мире, страдают не только люди, но и китайские медведи. Панды по имени Эр Шун и Да Мао должны были оставаться в канадском зоопарке Калгари еще три года - до 2023 года. Но руководство зверинца приняло решение отправить панд на родину раньше срока, пишет CNN.

Ежедневно медведи съедают до 40 кг бамбука. До начала эпидемии Китай регулярно поставлял свежие стебли, поэтому никаких проблем не возникало. Но как только международные рейсы отменили, то зоопарк Калгари оказался в затрудненном положении и стал искать новых поставщиков бамбука. Но из-за пандемии оказались нарушена вся мировая логистика, поэтому животных решили вернуть на родину.

- Мы считаем, что лучшее место для Эр Шун и Да Мао - бамбуковая роща, где еда всегда доступна для них, - отмечает директор зоопарка Клеман Лантье. - Это было очень трудное решение, но здоровье и благополучие животных, которых мы любим и о которых заботимся, для нас на первом месте.

Панды приехали в Канаду в 2014 году в рамках 10-летнего соглашения с Китаем. Первые пять лет они жили в зоопарке Торонто, а затем перебрались в Калгари вместе с двумя детенышами. Малышей затем забрали обратно на родину в Китай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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