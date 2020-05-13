2020-05-13T19:40:14+03:00
Политика

Прилепин выдержал 1,5 часа беседы с Собчак о Путине, евреях и Конституции

Он объяснил телеведущей зачем России нужен Крым
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Очевидно, чтобы понять Прилепина, единомышленникам Ксении Собчак тоже потребуется какое-то времяОчевидно, чтобы понять Прилепина, единомышленникам Ксении Собчак тоже потребуется какое-то время
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Ксения Собчак приехала на интервью к писателю Захару Прилепину на дачу в Нижегородской области, чтобы задать волнующие либеральную общественность вопросы. Получила на них прямые ответы и опубликовала нарезку на YouTube.

Началось интервью с разговора о работе Прилепина в Конституционном совете, над новым текстом Конституции. Несмотря на то, что работу десятков умнейших людей современности Собчак назвала "ширмой", Прилепин ей ответил:

"Я тоже могу говорить с иронией о святынях, которые принадлежат вашему кругу. Мне все равно, сколько и каким образом Путин будет влиять на власть. Неотчуждаемость территории России для меня важнее, чем несменяемость власти. Распад Российской империи, Советского союза для меня - трагедия. Гендерное равновесие - право однополых пар воспитывать детей - я считаю бесовщиной. И прописанный запрет однополым парам воспитывать детей - замечательное достижение. Десять лет назад против этого митинговала Европа, но этих французов и итальянцев европейская демократия, за которыми стоят определенные клубы, не услышала".

Потом Собчак вдруг неожиданно сравнила гомофобов с антисемитами.

- Вот этого не надо. Страна, которая спасла евреев от уничтожения, не имеет возможности выслушивать такие вещи, - отмахнулся Прилепин.

Писатель заметил, геи и лесбиянки находятся в нормальном положении в России. Он даже усмехнулся, когда указал на то, что они «поют, выступают и танцуют по телевидению».

Много было вопросов у Собчак о Путине и Донбассе, где писатель был не раз, о хаосе, который творится на Украине и расцветающем Крыме.

"Там (в Крыму, - ред.) просто живут родные люди, у которых то же самое представление о культуре, жизни, прошлом и будущем, что и у нас. Они – родня. Я чувствую к ним человеческую эмпатию. Вот у вас есть где-нибудь родня, и вы о ней переживаете. И для вас не имеет значения, где она находится", - отвечал Прилепин.

Когда Прилепин сравнил Крым со священной иконой, Собчак назвала изображения святых на иконах "раскрашенными деревяшками". В ответ Прилепин заметил Собчак, что она, как и любой человек "скелет, покрытый кожей".

- Вас тоже можно назвать иллюзией. Но это не так. И христианство - не иллюзия. И Крым не иллюзия. Но, конечно, это символ, - сказал Прилепин.

Он напомнил Собчак о том, как в годы его службы на Северном Кавказе, отдельные телеведущие называли террористов в Чечне "повстанцами", а российских солдат подавали в своих сюжетах в неприглядном виде, как убийц. Но потом, все встало на свои места.

Очевидно, чтобы понять Прилепина, единомышленникам Ксении Собчак тоже потребуется какое-то время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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