Рекомендации Роспотребнадзора: парикмахеры будут работать в медицинских халатах и масках

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по организации работы различных предприятий, когда коронавирус начнет отступать. Маски, перчатки и дезинфицирующие средства явно станут неотъемлемой частью жизни магазинов, салонов красоты, кафе, ресторанов и их посетителей.

Во время переходного периода, когда люди начнут выходить из режима самоизоляции, работать разрешат самым маленьким предприятиям общепита с площадью не более 50 квадратных метров. Там разрешено будет поставить не более 5 столов на одного-двух человек. Весь персонал должен работать в масках и перчатках, а каждые 3-4 часа во всех помещениях нужно будет проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами.

А в штатном режиме, когда в конкретном регионе вообще не будет больных коронавирусом, а в стране будет наблюдаться стойкая тенденция к снижению, разрешат открыться всем без исключения ресторанам. О пережитой эпидемии будут напоминать разве что меры предосторожности. По утрам у сотрудников будут измерять температуру бесконтактным способом, а после закрытия обязательной станет дезинфекция. По мере возможности персонал будет работать в масках и перчатках. В остальном же кафе и рестораны вернутся в привычном виде.

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по организации работы различных предприятий, когда коронавирус начнет отступать

А вот салоны красоты ждет больше новых правил. Стричь, красить и укладывать разрешат только по предварительной записи. Причем между клиентами должен быть 20-минутный интервал, чтобы исключить их контакт между собой. За это время сотрудники должны будут продезинфицировать все контактные поверхности и инструменты.

Ждать своего времени внутри салона красоты или парикмахерской будет нельзя – только на улице через привычные полтора метра друг от друга. На входе придется обустроить место для дезинфекции рук, а в самих помещениях салона красоты установить бактерицидные облучатели, которые можно запускать в присутствии людей.

Сотрудников пустят на рабочее место только после измерения температуры. А после этого нужно будет надеть средства индивидуальной защиты: медицинский халат, шапочку, маску, перчатки.