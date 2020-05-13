2020-05-13T21:39:04+03:00
Экономика

Собрания жильцов уходят в онлайн

Рассказываем, как они теперь будут проводиться в соответствии с принятыми Госдумой в среду поправками
Елена ОДИНЦОВА
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Заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров. Автор фото: Станислав КРАСИЛЬНИКОВ/ТАССЗаместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров. Автор фото: Станислав КРАСИЛЬНИКОВ/ТАСС
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Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла законопроект об онлайн-собраниях собственников квартир в многоэтажных домах. Поправки, расписывающие механизм проведения таких собраний, внесены в Жилищный кодекс.

К ведению общих собраний жильцов, если строго следовать букве закона, относятся довольно многие вопросы, в том числе и напрямую затрагивающие кошельки этих самых жильцов. Например, утверждение тарифов на жилищные услуги (о чем мало кто даже и подозревает). Но, как правило, собрать одновременно всех собственников квартир, большинство из которых работает, или хотя бы кворум — задача неисполнимая. Особенно в больших современных домах-новостройках, где квартир может быть и тысяча.

Чтобы решить эту проблему, сначала разрешили очно-заочные собрания. Это когда те, кто не может прийти на собрание лично, получает бумажный бюллетень (обычно его кидают в почтовый ящик) и голосует, проставив там в нужных местах галочки.

Теперь решили пойти еще дальше — голосовать можно будет не на бумажке, а электронно. Идея обсуждалась уже давно, но превращению ее в принятый законопроект, безусловно, поспособствовала пандемия. Сейчас-то во многих случаях собрания только в онлайн-форме и можно провести.

- Такой формат не только упростит процедуру проведения собраний жильцов, но и позволит исключить подделку протоколов, повысит прозрачность процесса, - утверждает заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

Как объясняют в Минстрое, механизм предполагается такой.

1. Общие онлайн-собрания проводиться будут только через Государственную информационную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ) или интегрированные с ней региональные системы. Это важный момент. Предполагается, что система, в отличие от человека, протоколы подделывать не будет, поэтому необходимо, чтобы жильцы голосовали именно через нее и именно система бы фиксировала итог и выдавала протокол.

2. Об онлайн-собрании должны предупредить не менее чем за 10 дней.

3. Онлайн-собрание не подразумевает, что надо обязательно находиться у компьютера, условно говоря, с 7 до 8 вечера, а кто не успел, тот опоздал. На голосование по вопросам повестки дня дается время — не менее 7 дней. Можно зайти в «голосовалку» когда удобно и когда никуда не спешишь.

4. От проведения собрания именно в такой форме можно отказаться (обычную очную форму никто не отменяет). Механизм такой. Получив уведомление, что собрание будет электронным, те, кто с этим не согласен, должны это свое несогласие выразить в письменной форме и не позднее чем за 5 рабочих дней до даты собрания. Если тех, кто не готов голосовать онлайн, наберется не менее 50%, собрание в таком виде проводиться не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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