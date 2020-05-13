2020-05-13T22:07:40+03:00
Общество

Школьникам могут оставить ЕГЭ по двум предметам

Сдачу экзаменов предложили перенести на август
Ксения КОНЮХОВА
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По предварительной информации, даты Единого госэкзамена могут перенести на середину августаПо предварительной информации, даты Единого госэкзамена могут перенести на середину августаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Школьникам предложат сдавать ЕГЭ всего по двум предмета, вместо трех обязательных для поступления в вузы. Такую инициативу обсуждают в Министерстве просвещения РФ:

- Рассматривается вопрос отмены обязательных экзаменов по русскому языку и базовой математике для тех, кто поступает в вуз в текущем году, - уточнил замминистра Виктор Басюк. - Также совместно с Советом ректоров рассматривается вопрос о количестве вступительных экзаменов, которое может быть ограничено до двух.

Русский язык – это один из трех предметов, которые нужны для поступления в любой российский вуз. Остальные два предмета по выбору различаются в зависимости от специальности, на которую планирует поступать абитуриент. А базовая математика и вовсе для поступления не нужна, и влияет только на оценку в аттестате, так что отмена этого экзамена на поступлении почти не скажется.

Напомним, раньше выпускные экзамены уже отменили для выпускников 9-х классов и тех 11-классников, кто не планирует поступать в вуз. Им оценки в аттестат выставят на основе годовых отметок.

А вот тем, кто все же планирует сесть на студенческую скамью осенью, экзамены все же придется сдавать. Как пояснили в пресс-службе ведомства, Минпросвещения не ограничивает выпускников в выборе экзаменов, но предлагает сконцентрироваться на двух предметах для поступления в вуз в рамках выбранного направления. То есть, чтобы не возникало ситуаций, когда выпускник сдает по 4-5 ЕГЭ с запасом для самых разных профессий.

Окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Обсуждаются самые разные варианты, например, сдача экзаменов в дистанционном формате. Ранее Минпросвещения говорило, что это вряд ли возможно при нынешнем уровне оснащенности школ. Однако, рассматривается и такая возможность. Впрочем, итоговое решение будет приниматься по согласованию с Министерством высшего образования и науки, которое курирует вузы и приемную кампанию:

- Вопрос о сокращении количества предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ) до двух Минобрнауки России не рассматривало, - сообщили в пресс-службе Министерства высшего образования и науки. - Что касается проведения ЕГЭ в дистанционном формате, то такой вариант не исключается для маломобильных групп населения. Решение о формате и сроках проведения экзаменов принимается Рособрнадзором по согласованию с Министерством просвещения.

Нет пока ясности и с повторно перенесенными сроками ЕГЭ. По предварительной информации, даты Единого госэкзамена могут перенести на середину августа. Однако, успеют ли в таком случае вузы провести прием документов, остается под вопросом – им по-прежнему рекомендовано начать учебный год в сентябре.

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Министерство просвещения объявило о повторном переносе сроков выпускных экзаменов в школах. Раннее их старт перенесли на 8 июня. Но уже понятно, что итоговые испытания в связи с эпидемической ситуации сдвинут на более поздний срок (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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