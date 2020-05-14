Число заболевших коронавирусом в России на 14 мая 2020 достигло 242 430

Число заболевших коронавирусом в России на 14 мая 2020 года достигло 242 430, увеличившись за минувшие сутки на 10 052. Об этом свидетельствуют данные региональных оперативных штабов, отслеживающих ситуацию с распространением COVID-19.

Наибольшее число случаев заболевания зафиксировано в Москве (126 004, +4703), Московской области (23 662, +962), Санкт-Петербурге (8485, +435) и Нижегородской области (5358, +271). Более двух тысяч пациентов с COVID-19 в Республике Дагестан (2997, +109), Мурманской (2471, +43), Свердловской (2298, +135), Тульской (2060, +89), Ростовской (2033, +87), Калужской областях (2018, +94) и в Краснодарском крае (2222, +96). Более тысячи заболевших еще в 27 регионах, включая Рязанскую (1939, +97), Брянскую (1826, +73), Ленинградскую области (1706, +66), республики Татарстан (1919, +87) и Северная Осетия - Алания (1801, +78).

От COVID-19 благополучно излечились 48 119 человек, число выздоровевших за последние сутки увеличилось 4579. С начала эпидемии скончались 2219 пациентов с коронавирусом, по данным сайта стопкоронавирус.рф проведено более 5,98 миллионов тестов.