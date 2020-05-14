«Готовить, рожать, давать мужику волшебство – все на что способны женщины»: звезды «Дома-2» учат любви у бесплатной кормушки

Накануне 16-го дня рождения телепроект «Дом-2» перевезли на новую площадку. Старую снесли – по ней пройдет новая дорога. Казалось бы, строительство трассы в Новой Москве (о нем стало известно два года назад) могло бы стать поводом для сворачивания телепроекта. Но кто же будет рубить «курицу, которая несет золотые яйца»? Быстро отстроили декорации и перевезли всех участников на новую площадку, где взялись за старое.

16-й день рождения справили уже на новом месте, а вторая часть участников самоизолировалась на второй площадке «Дома-2» - на Сейшельских островах. У зрителей «первых» сезонов телепроекта уже давно свои семьи. Но их теперь возвращают к телеэкранам – опытные продюсеры спасают рейтинги, заманивая гонорарами по 100 – 150 тыс. руб. в месяц звезд первых «созывов». Ведь молодежь теперь не заставишь переключиться с сети в телевизор. В те годы, когда «Дом-2» был самым обсуждаемым телешоу в стране, его смотрела огромная аудитория. Хоть кого-то из них с помощью «старичков» надеются вернуть к экранам. Вот только там теперь не совсем тот контент, что раньше.

Еще недавно Регину Тодоренко затравили за неосторожные высказывания о домашнем насилии. Если прислушаться к «Дому-2», там можно услышать много более провокационно-неоднозначного контента. Раньше «милые бранились - только тешились» - молодежь выясняла отношения. Теперь же великовозрастные мужчины и женщины «философствуют».

«Золотой состав» проекта — Водонаева и Абрикосов. Алену и Майя звали вернуться на шоу, они отказались.Фото: СОЦСЕТИ

Вот из свеженького – только один пример с новой площадки. В меру упитанный, излишне самоуверенный 34-летний участник «Дома-2» Илья Яббаров вещает в эфире проекта свою теорию: «Женщины, как курочки бегают - тоже самое. Взять историю: Екатерина правила страной, и что из этого получилось? Ничего! Потому что она женщина. Надо уже смириться, что вы женщины. Ваше призвание - это готовить, ваше призвание - это убирать, рожать детей, хорошее волшебство давать мужику. Все на что вы способны по факту. Миром должен править мужчина. Не для того вас природа создавала, чтобы вы чем-то правили!» К сведению: «волшебством» на «Доме-2» называют секс.

Звезда «Дома-2» Яббаров учит телезрителей жизни, готовясь к трапезе – поеданию свежеприготовленных бургеров. Ведь здесь он с коллегами нашел бесплатный стол и дом. Первопроходцы Бузова, Май Абрикосов, Солнце, Водонаева, Боня приходили на «Дом-2» ради драйва и интереса – это позже пришла неплохая зарплата и слава в определенных кругах. Нынешние участники изначально целеустремленные: на пиар-раскрутку, а в случае удачи - и на зарплату. Платят нормально тем, кто становится звездой шоу. Остальные гарантировано получат после вылета рост числа подписчиков и рекламу в соцсетях. Пока ребята и девчата на телепроекте – их аккаунтами и рекламой в них управляет агентство. Участники получают процент с рекламных продаж.

Первопроходцы приходили на «Дом-2» ради драйва и интересаФото: СОЦСЕТИ

«Люди стали не важны, раньше все было иначе: выбирали личностей, несмотря на то, что они приходили в дешевых башмаках. Нищеброд Май Абрикосов держал внимание телезрителей. Сейчас «Дом-2» формируют из пустых проходимцев. Хоть одного фамилию назовешь? Нет!» - недавно совсем негодовал в беседе с нами звезда «золотого состава» проекта Рустам Солнцев. Узнать героев порой действительно сложно: участницы похожи друг на друга. Благодаря бартерным усилиям косметологов и пластических хирургов, многие на «Доме-2» теперь страшно красивые. А их рассуждения о жизни и любви просто страшные.