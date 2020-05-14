Коронавирус в России, последние новости на 14 мая 2020: ЕГЭ перенесут второй раз
Министерство просвещения анонсировало повторный перенос сроков проведения Единого государственного экзамена. Ранее старт испытаний уже переносился на 8 июня, теперь его отложат на более поздний срок, который пока не уточняется.
Что ждет школьников и как изменится порядок поступления в вузы - в нашем материале.
Роспотребнадзор опубликовал серию рекомендаций, касающихся функционирования школ, транспорта и сферы услуг в период пандемии. Так, учебным заведениям рекомендовано пересмотреть время начала уроков для разных классов, чтобы избежать скопления учащихся, а медицинские халаты, маски и перчатки могут стать неотъемлемыми атрибутами салонов красоты.
Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла законопроект об онлайн-собраниях собственников квартир в многоэтажных домах. Поправки, расписывающие механизм проведения таких собраний, внесены в Жилищный кодекс.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в интервью газете "Коммерсантъ" о том, как заразился коронавирусом и как оберегают от COVID-19 главу государства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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