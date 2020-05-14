2020-05-14T01:04:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 14 мая 2020: ЕГЭ перенесут второй раз

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 14 мая 2020 года
Поделиться:
Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 14 мая 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в России на 14 мая 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Министерство просвещения анонсировало повторный перенос сроков проведения Единого государственного экзамена. Ранее старт испытаний уже переносился на 8 июня, теперь его отложат на более поздний срок, который пока не уточняется.

Что ждет школьников и как изменится порядок поступления в вузы - в нашем материале.

Роспотребнадзор опубликовал серию рекомендаций, касающихся функционирования школ, транспорта и сферы услуг в период пандемии. Так, учебным заведениям рекомендовано пересмотреть время начала уроков для разных классов, чтобы избежать скопления учащихся, а медицинские халаты, маски и перчатки могут стать неотъемлемыми атрибутами салонов красоты.

Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла законопроект об онлайн-собраниях собственников квартир в многоэтажных домах. Поправки, расписывающие механизм проведения таких собраний, внесены в Жилищный кодекс.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в интервью газете "Коммерсантъ" о том, как заразился коронавирусом и как оберегают от COVID-19 главу государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Мясников рассказал, можно ли выбраться из группы риска по коронавирусу
В Нью-Йорке из-за коронавируса скончались более 20 тысяч человек
Правительство выделило 4,8 млрд рублей на выплаты медикам, помогавшим больным с коронавирусом
После коронавируса: Мясников предупредил о новой, более опасной, эпидемии
В Черногории полиция разогнала протестующих слезоточивым газом
CNN: Белый дом не собирается переносить президентские выборы из-за коронавируса
Меркель высказалась о хакерских атаках на Бундестаг
СНБО сообщил об угрозе водного дефицита на Украине
Жителям Ленинградской области, потерявшим доход из-за пандемии, предлагают занятость на общественных работах в дорожном хозяйстве
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 4,17 млн
Захарова сообщила, что Россия не будет лишать аккредитации журналистов FT и NYT
Школьники сами смогут выбрать необходимое количество предметов ЕГЭ
Ступень китайского ракета-носителя могла упасть на Нью-Йорк
В Ленинградской области музеи переходят на формат уличных экскурсий
В Европарламенте одобрили соглашение об упрощении визового режима ЕС с Белоруссией
Песков рассказал, что Мишустин идет на поправку