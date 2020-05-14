Бой Энтони Смит - Гловер Тейшейра 14 мая 2020: прямая онлайн-трансляция боя UFC Fight Night 171

UFC продолжает возвращение к жизни после спортивного карантина. В Джексонвилле после боев на турнире UFC249 - новые состязания. Теперь всех ждут поединки на UFC Fight Night 171. "КП" рассказывает о главных моментах боя Энтони Смит - Гловер Тейшейра 14 мая 2020.

Когда пройдет бой Энтони Смит - Гловер Тейшейра 14 мая 2020

Бой Энтони Смит - Гловер Тейшейра состоится вечером 13 мая 2020 года по американскому времени. Начало основного карта боев - после 6:00 по московскому времени 14 мая.

Время начала боя Энтони Смит - Гловер Тейшейра 14 мая 2020

Бой Энтони Смит - Гловер Тейшейра ожидается примерно после 06-00 по московскому времени вечером 14 мая 2020 по местному времени в Джексонвилле.

Счет боев участников боя Энтони Смит - Гловер Тейшейра

У Энтони Смита - 46 боев, 32 победы, 17 нокаутом, 12 сдачей, 2 решением, 14 поражений, из которых 8 нокаутом, 4 сдачей, 2 решением судей. У Гловера Тейшеры 37 боев, 30 побед, 16 нокаутом, 9 сдачей, 5 решением. В его пассиве 7 поражений - 4 решением судей, а 3 - нокаутом.

Прогноз на бой Энтони Смит - Гловер Тейшейра 14 мая 2020

Шансы на победу в этом бою равны.

Место боя Энтони Смит - Гловер Тейшейра 14 мая 2020

Бой Энтони Смит - Гловер Тейшейра 14 мая 2020 пройдет в рамках большого турнира UFC Fight Night 171 на арене "VyStar Veterans Memorial" в Джексонвилле.

Прямая онлайн-трансляция боя Энтони Смит - Гловер Тейшейра 14 мая 2020

Проследить за ходом боя Энтони Смит - Гловер Тейшейра можно будет в прямом эфире канала РЕН-ТВ, начиная с 05:00 по московскому времени 14 мая 2020 года.

Трансляция на сайте KP.RU - после 5:30 по московскому времени.