Бой Энтони Смит - Гловер Тейшейра 14 мая 2020: прямая онлайн-трансляция боя UFC Fight Night 171
UFC продолжает возвращение к жизни после спортивного карантина. В Джексонвилле после боев на турнире UFC249 - новые состязания. Теперь всех ждут поединки на UFC Fight Night 171. "КП" рассказывает о главных моментах боя Энтони Смит - Гловер Тейшейра 14 мая 2020.
Когда пройдет бой Энтони Смит - Гловер Тейшейра 14 мая 2020
Бой Энтони Смит - Гловер Тейшейра состоится вечером 13 мая 2020 года по американскому времени. Начало основного карта боев - после 6:00 по московскому времени 14 мая.
Время начала боя Энтони Смит - Гловер Тейшейра 14 мая 2020
Бой Энтони Смит - Гловер Тейшейра ожидается примерно после 06-00 по московскому времени вечером 14 мая 2020 по местному времени в Джексонвилле.
Счет боев участников боя Энтони Смит - Гловер Тейшейра
У Энтони Смита - 46 боев, 32 победы, 17 нокаутом, 12 сдачей, 2 решением, 14 поражений, из которых 8 нокаутом, 4 сдачей, 2 решением судей. У Гловера Тейшеры 37 боев, 30 побед, 16 нокаутом, 9 сдачей, 5 решением. В его пассиве 7 поражений - 4 решением судей, а 3 - нокаутом.
Прогноз на бой Энтони Смит - Гловер Тейшейра 14 мая 2020
Шансы на победу в этом бою равны.
Место боя Энтони Смит - Гловер Тейшейра 14 мая 2020
Бой Энтони Смит - Гловер Тейшейра 14 мая 2020 пройдет в рамках большого турнира UFC Fight Night 171 на арене "VyStar Veterans Memorial" в Джексонвилле.
Прямая онлайн-трансляция боя Энтони Смит - Гловер Тейшейра 14 мая 2020
Проследить за ходом боя Энтони Смит - Гловер Тейшейра можно будет в прямом эфире канала РЕН-ТВ, начиная с 05:00 по московскому времени 14 мая 2020 года.
Трансляция на сайте KP.RU - после 5:30 по московскому времени.
Бой Энтони Смит - Гловер Тейшейра 14 мая 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU