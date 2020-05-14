«Ты моя лучшая половинка!»: Эффектная блондинка трогательно поздравила чеченского внука Пугачевой с днём рождения

Певица Кристина Орбакайте коротает карантин в компании своей дочери Клавдии и мужа бизнесмена Михаила Земцова. Кристина грустит, что в этом году ей пришлось перенести майский концерт в Кремлёвском дворце на следующий год. Да, и все семейные праздники пришлось отложить до лучших времён.

Так, и своего сына Дени артистка не смогла лично поздравить.

- С днём рождения, сынок! Очень непривычный май в этом году. Все наши планы и мечты в изоляции, но в твои 22 года это призыв к действию и новым идеям. Пусть всё сбудется,-поздравила в Инстаграме своего младшего сына Дени Байсарова Кристина Орбакайте.

orbakaite_k С Днём Рождения, сынок! Очень непривычный май в этом году

Дени, кстати, вырос копией своей звёздной мамы. Отец парня - известный чеченский бизнесмен Руслан Байсаров.

Дени в последние годы учится и работает в Англии. В Лондоне у наследника Орбакайте, который с детства увлекается фотографией и живописью, есть уже творческая мастерская. Посетители галереи внука Пугачевой могут выплеснуть свои эмоции и размазать белоснежные холсты на стенах и на полу всевозможными красками.

Понятно, что во время пандемии Дени пришлось закрыть студию, и сейчас он коротает время за разбором старых фото, которыми иногда делится в своём Инстаграме. Одна из героинь фоторабот Байсарова-младшего - его подруга Маша.

yourmaria Happy birthday to my @dennyartview You know how much I love you, my better half.. im more than lucky to have you !! будь самым самым счастливым

Поклонники Аллы Пугачевой уверены, что Маша не просто подруга Дени, а его невеста. Девушка очень трогательно поздравила Дени в своём блоге, выложив фото, сделанные во время их свиданий.

- С днём рождения, мой Дени, - обратилась Мария к Дени Байсарову. - Ты знаешь, как сильно я тебя люблю, моя лучшая половинка. Мне больше, чем повезло, что ты у меня есть. Будь самым -самым счастливым!

О спутнице Дени известно немного: Маша учится в МГИМО, увлекается конным спортом.

В прошлом году, когда Алле Борисовне Пугачевой исполнилось 70 лет, Дени пришёл к ней на банкет вместе с этой эффектной блондинкой.

yourmaria hairstyle: quarantine

Именно тогда друзья Пугачевой поняли, что у младшего внука появилась близкая подруга.