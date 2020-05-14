2020-05-14T07:24:01+03:00
Спорт

Боец UFC, который отбился от ворвавшегося к нему домой грабителя, проиграл бой 40-летнему бразильцу

Завершился второй за 4 дня турнир главного промоушена мира победой опытного Гловера Тейшейры
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Смит оказался слабее, чем 40-летний бразилец.Смит оказался слабее, чем 40-летний бразилец.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ночь с 13 на 14 мая в США прошел очередной турнир под маркой UFC. Это - вторые за 4 дня соревнования от Дэйны Уайта. Главный шоумен мира единоборств всеми силами пытается выйти из карантина по коронавирусу и запланировал на май аж три турнира. Соревнования в Джексонвилле прошли на той же арене, что и UFC249, на котором Тони Фергюсон потерпел поражение от Стивена Гэтжи. И главный поединок вечера - Энтони Смит против Гловерай Тейшеры.

У Энтони Смита был свой путь к этому поединку. Он после поражения за чемпионский титул довольно долго не выходил драться. А месяц назад в начале апреля ему пришлось применить свои навыки в обычной жизни. К нему ворвался грабитель и Смиту пришлось пять минут драться с преступником. От этого "поединка" у него остались небывалые эмоции:

- Я ожидал, что услышу выстрел, ну или он достанет нож. Но мы просто начали драться. Ни один нормальный человек не может так драться. Я не считаю себя самым сильным мужиком, но это был «обычный Джо», и мне было трудно с ним. Он принял все удары – коленями, кулаками, локтями, но все равно продолжал драться больше пяти минут. Это был один из моих самых сложных боев в жизни, - признался Смит в интервью ESPN.

А бразилец Гловер Тейшера, который стал соперником Энтони - ветеран UFC, который с 2002 года дерется в этих турнирах. И бой против Смита - шанс для него вновь попытаться поспорить за чемпионский пояс в своей весовой категории.

Поединок выдался захватывающим. Гловер Тейшейра смотрелся более активно. Он выглядел всяко мощнее того грабителя, с которым дрался Смит месяц назад. А во время одного из раундов американец и вовсе лишился зуба. И в пятом раунде техническим нокаутом 40-летний бразильский боец одержал победу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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