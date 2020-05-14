2020-05-14T08:01:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 14 мая 2020: число случаев заражения достигло 143 тысяч

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Турции на 14 мая 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 14 мая 2020: страна постепенно начинает выходить из карантинаКоронавирус в Турции, последние новости на 14 мая 2020: страна постепенно начинает выходить из карантинаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Последние новости о коронавирусе в Турции на 14 мая 2020 года таковы: в стране зафиксировано 143 114 случаев заболевания с начала пандемии, 3 952 человека скончались, 101 715 человек - выздоровели.

С 11 мая в Турции постепенно начали ослаблять ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Некоторые промышленные предприятия уже возобновили работу. Следующими этапами будут открытия баров, кафе и ресторанов, музеев и кинотеатров, фитнес-клубов. Но когда конкретно это произойдет – неизвестно.

В некоторых городах до сих пор закрыт въезд и выезд, в провинциях вводят комендантский час. Ближайший начнется 16 мая и закончится 19 мая.

Кроме того, совсем скоро лето, и страна надеется открыть туристический сезон. Всех иностранцев будут тестировать на COVID-19 в аэропортах и на границах. Встает вопрос с тем, как максимально обезопасить туристов и местных жителей. Ведь в Турции популярна система «все включено» - это общий шведский стол, где невозможно сохранять дистанцию в два метра. В данный момент этот вопрос как раз прорабатывается.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 14 мая 2020 года, накануне в стране за сутки выявили более 1,6 тысячи новых зараженных COVID-19, а скончались от него 58 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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