2020-05-14T08:14:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 14 мая 2020: в стране вылечились более 50 % заболевших COVID-19

Мы представляем последние новости на 14 мая 2020 года о коронавирусе в Италии [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 14 мая 2020: уже 222 тысячи зараженныхКоронавирус в Италии, последние новости на 14 мая 2020: уже 222 тысячи зараженныхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По последним новостям о коронавирусе в Италии на 14 мая 2020 года, общее число зараженных достигло 222 104, 112 541 человек вылечился, 31 106 человек - скончались.

Страна долго боролась с коронавирусной инфекцией, там образовался дефицит средств защиты, мест в больницах не хватало. К счастью, сейчас ситуация нормализовалась. Число пациентов в палатах интенсивной терапии снижается, новых госпитализированных все меньше. Виден прирост числа выздоровевших.

Уже с 4 мая в стране начали ослаблять режим карантина. Итальянцам разрешили гулять в парках, заниматься спортом на улице и навещать своих родственников. Позже в стране возобновят работу кафе, баров, ресторанов, откроются музеи и кинотеатры. Но, конечно, всем необходимо будет соблюдать меры безопасности. А вот для туристов Италия откроется не скоро.

Также летом местные жители смогут отдыхать на пляжах. Все оборудование будут дезинфицировать, а количество шезлонгов уменьшат так, чтобы между ними образовалась достаточная дистанция.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 14 мая 2020 года, накануне стало известно, что в стране выздоровели более 50 % заболевших COVID-19.

В Италии столетнюю женщину, победившую коронавирус, выписали из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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