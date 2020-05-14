2020-05-14T08:30:46+03:00
В мире

Исландия откроет свои границы 15 июня

Соответствующее решение приняло правительство страны
Алексей ОСИПОВ
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир объявила, что 15 июня страна вновь откроет свои границы для иностранных туристов. Более того, 14-дневный карантин для прилетающих в Кефлавик – аэропорт исландской столицы, Рейкьявика – будет необязательным.

Всем прибывающим будет предложено пройти тест на коронавирус. Тестирование будет производиться по желанию пассажиров.

В мае текущего года в Исландии были диагностированы только 3 случая заражения COVID-19. Всего за время эпидемии коронавирусом там были инфицированы 15 человек. Тестирование на коронавирус прошло 15% населения страны.

До эпидемии коронавируса туризм обеспечивал национальной экономике Исландии порядка 7% ВВП. Основной поток туристов стране обеспечивали Великобритания, Германия и США.

В течение последних нескольких лет исландские авиаперевозчики привлекали в свою страну иностранных туристов, предлагая им 2-3-дневную пересадку в Рейкьявике и размещение в отеле. Такой пакет входил в стоимость авиабилета.

Не являясь членом Европейского союза, Исландия входит в Шенгенское соглашение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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