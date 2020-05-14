Коронавирус в США, последние новости на 14 мая 2020: от инфекции скончались более 84 тысяч человек

Последние новости о коронавирусе в США на 14 мая 2020 года таковы: общее число зараженных достигло 1 390 734, 84 133 человека скончались, 243 430 человек вылечились.

Страна находится на первом месте в мире по распространению COVID-19. Президент Дональд Трамп связывает это с хорошей системой тестирования в США. Кстати, до конца недели 10 миллионов американцев протестируют на коронавирус. На эти цели выделено 11 миллиардов долларов.

В штатах введен режим ЧС, действуют ограничительные меры. На фоне пандемии без работы остались миллионы американцев. Уровень безработицы сравнивают с тем, что был во времена Великой депрессии. Так что постепенно США начнет выходить из полной самоизоляции. Дональд Трамп уже представил трехэтапный план выхода из карантина.

Одна из самых тяжелых ситуаций сейчас в Нью-Йорке. Потери очень большие, владельцы похоронных домов выступают с заявлениями, что не справляются с работой. Кроме того, мест в больницах не хватает, даже кафедральный собор переделали под полевой госпиталь. И со средствами защиты тоже есть проблемы.

Ученые института медицинских показателей и оценки при университете штата Вашингтон считают, что к августу от вируса умрут 147 тысяч жителей США

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 14 мая 2020 года, власти страны решили не использовать аппараты ИВЛ «Авента-М» до тех пор, пока не выяснят причину пожара в больнице Санкт-Петербурга. Оборудование не использовали, так как ситуация с COVID-19 немного улучшилась, и новые аппараты не понадобились. Напомним, что в больнице Святого Георгия произошел пожар, в котором погибли пятеро пациентов. Эксперты считают, что дело может быть в неисправном аппарате ИВЛ или в скачке напряжения.