2020-05-14T10:57:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 14 мая 2020: 4712 человек заболели за сутки

Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 14 мая 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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В столице, по данным на 14 мая 2020 года, зарегистрировано 4712 новых случаев заражения коронавирусом. Данные цифры «говорят» о спаде количества заболевших (см. ниже - как меняется число заболевших от коронавируса в Москве). Всего число заболевших за сутки в России увеличилось на 9 974 в 84 регионах.

- Число заболевших в Москве 4712, в Московской области – 918 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

Но с каждым днем растет и число выздоровевших пациентов. В Москве, по данным на 14 мая, коронавирус победили 23 327 человек.

- В Москве за прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 1821 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 23 327, - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Врачи просят не заниматься самолечением и при первых симптомах коронавирусу или ОРВИ вызывать скорую помощь. В каждом конкретном случае врач назначит лечение (в зависимости от симптомов и тяжести заболевания).

Напомним, что в столице за последние сутки скончались еще 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и коронавирус. Ранее в Департаменте здравоохранения рассказали, как ведут подсчет смертности от COVID 2019.

- Диагноз умерших с подозрением на коронавирсную инфекцию в Москве устанавливается после обязательного проведения патологоанатомического вскрытия, - сказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

Оперативный штаб напоминает, что все жители Москвы, несмотря на возраст, обязаны соблюдать режим самоизоляции – оставаться дома до 31 мая.

Как меняется число заболевших в Москве Графика: оперативный штаб

Как меняется число заболевших в Москве Графика: оперативный штаб

На всех станциях метро Москвы запустилась продажа масок и перчаток.В соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина от 7 мая, использование средств защиты органов дыхания и перчаток теперь обязательно в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте и такси

ИСТОЧНИК KP.RU

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