2020-05-14T11:41:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Индии, последние новости на 14 мая 2020: число зараженных в стране приближается к 80 тысячам

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Индии на 14 мая 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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По последним данным университета Хопкинса, за минувшие сутки в Индии зарегистрировано 3812 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число инфицированных в стране к 14 мая 2020 года достигло 78194 человек. Еще 136 пациентов скончались от пневмонии, вызванной вирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 2551 человек. Что касается выздоровевших, их прирост за сутки составил 2276 человек, общее количество вылечившихся в Индии – 26400.

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Индийские ученые, изучив статистику, сделали предположение, что пациенты с избыточной массой тела, страдающие ожирением, больше рискуют получить тяжелое течение болезни и оказаться на аппарате искусственной вентиляции легких, об этом сообщает газета Тhe Нindu. При этом возраст не имеет значения: даже молодые пациенты, в возрасте до 60 лет, с COVID-19 при ожирении имеют в 4 раза больше шансов оказаться в палате интенсивной терапии на искусственной вентиляции легких, нежели пациенты с нормальным весом.

Ранее такую гипотезу высказывали шведские и американские ученые-медики: они полагали, что из-за ожирения у людей снижаются глубина и объем легких, а значит, пневмония у них будет развиваться активнее, а поражения легких – серьезнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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