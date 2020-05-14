Коронавирус в Индии, последние новости на 14 мая 2020: число зараженных в стране приближается к 80 тысячам

По последним данным университета Хопкинса, за минувшие сутки в Индии зарегистрировано 3812 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число инфицированных в стране к 14 мая 2020 года достигло 78194 человек. Еще 136 пациентов скончались от пневмонии, вызванной вирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 2551 человек. Что касается выздоровевших, их прирост за сутки составил 2276 человек, общее количество вылечившихся в Индии – 26400.

ИНДИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ ПОЛАГАЮТ, ЧТО ОЖИРЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ ФАКТОРОМ ПРИ КВИ

Индийские ученые, изучив статистику, сделали предположение, что пациенты с избыточной массой тела, страдающие ожирением, больше рискуют получить тяжелое течение болезни и оказаться на аппарате искусственной вентиляции легких, об этом сообщает газета Тhe Нindu. При этом возраст не имеет значения: даже молодые пациенты, в возрасте до 60 лет, с COVID-19 при ожирении имеют в 4 раза больше шансов оказаться в палате интенсивной терапии на искусственной вентиляции легких, нежели пациенты с нормальным весом.

Ранее такую гипотезу высказывали шведские и американские ученые-медики: они полагали, что из-за ожирения у людей снижаются глубина и объем легких, а значит, пневмония у них будет развиваться активнее, а поражения легких – серьезнее.