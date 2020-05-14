2020-05-14T11:41:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Казахстане, последние новости на 14 мая 2020: пациентов, переболевших COVID-19, просят сдать плазму крови

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Казахстане на 14 мая 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По последним данным министерства здравоохранения Казахстана, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 154 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией – из них 50 – в городе Алматы, 30 – в Нур-Султане, 25 – в Атырауской области. Общее число заболевших в стране достигло 5571 человек. Число умерших от COVID-19 по-прежнему составляет 32 человека, а выздоровевших увеличилось на 30 и достигло 2408.

КАЗАХСТАНЦЫ, ПЕРЕБОЛЕВШИЕ COVID-19, СДАЮТ КРОВЬ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДРУГИХ ПАЦИЕНТОВ

Жители Казахстана, переболевшие коронавирусом, сдают свою кровь, чтобы из нее выделили плазму и перелили другим пациентом с тяжелым течением болезни. Антитела к вирусу, содержащиеся в крови, по уверению медиков, помогают организму справиться с инфекцией, у человека вырабатывается пассивный иммунитет. Как сообщает издание tengrinews.kz, метод забора иммунной плазмы для лечения COVID-19 разрешили в Казахстане еще 15 апреля. В каждом регионе есть аппарат для забора плазмы, а донорам будут выплачивать около 20 тысяч тенге, а также вручать памятные презенты.

Житель Нур-Султана Даулетхан Есимов заболел коронавирусом еще в конце марта – сначала думал, что обычное ОРВИ, потом стала нарастать одышка и слабость. КТ показало двухстороннюю пневмонию, а тест – коронавирус. Почти пять недель мужчина лечился от вируса, а когда все ПЦР-тесты оказались отрицательными, решил помочь другим тяжелобольным и сдал свою плазму крови в надежде, что она спасет кому-то жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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