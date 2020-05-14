Коронавирус в Германии, последние новости на 14 мая 2020: власти разрабатывают план по предотвращению второй волны эпидемии

По последним данным, предоставленным немецким институтом Роберта Коха, за минувшие сутки в Германии зарегистрировано 933 новых случаев, а общее число заболевших в стране по состоянию на 14 мая 2020 года достигло 174098 человек. Еще 123 пациента скончались, таким образом число жертв вируса выросло до 7861 человек. А 1500 пациентов благополучно выздоровели и отправились домой, поэтому с общим количеством выздоровевших в 148700 человек Германия уверенно лидирует в мире по этому показателю.

В БЕРЛИНЕ РАЗРАБОТАЛИ СВОЙ ПЛАН ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВТОРОЙ ВОЛНЫ КОРОНАВИРУСА

Эпидемия коронавируса в Германии постепенно идет на спад, и в стране начинают отменять жесткие условия карантина – открываются магазины, автосалоны, библиотеки, людям разрешено гулять в парках и выходить на пробежки, правда, все крупные увеселительные мероприятия пока под запретом, а футбольный чемпионат планируется проводить пока без зрителей. Тем не менее власти Германии озабочены тем, чтобы предотвратить повторную вспышку эпидемии. А в Берлине и вовсе разработали собственный план предотвращения второй волны коронавируса, об этом сообщает издание DW.

Так, например, с 11 мая берлинцам разрешено встречаться двумя семьями – у себя дома или в парке, но никакого гриля, а держаться надо на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга. В магазинах запрещено собираться покупателям более чем 1 человек на 20 квадратных метров площади. Во всех общественных местах необходимо носить маску или хотя бы шарф, прикрывающий рот и нос. Уже 15 мая в Берлине заработают кафе и рестораны (с обязательным соблюдением социальной дистанции), вскоре откроются пляжи и бассейны, а вот кинозалы, театры и бордели останутся закрытыми еще на неопределённый срок. Однако власти предупреждают, что если прирост заболевших снова пойдет вверх, все отмененные ранее ограничения вернутся обратно.