Защити свои сбережения - купи золото!

Золото - защитный финансовый инструмент. «Тихая гавань», как говорят экономисты. Чтобы чувствовать себя спокойнее во время кризиса, часть денег лучше держать в этом металле. Но не покупать же его в виде слитков?! Во-первых, невыгодно. Придется заплатить НДС (20% от суммы), который при продаже не вернется. Во-вторых, цифровая экономика на дворе.

Продвинутые инвесторы хранят деньги в золоте, даже не прикасаясь к нему. Например, через специальные биржевые фонды. И если раньше этим инструментом могли пользоваться только богатые, теперь такая возможность есть у всех. Почта Банк вместе с ВТБ Капитал Инвестиции создал фонд «Почта Банк – Золото». Его стратегия предполагает получение дохода за счет роста стоимости драгоценного металла.

- Золото - лучший защитный актив во времена нестабильности. В отличие от валют, которые в такие периоды подвержены колебаниям, золото имеет тенденцию к росту. Оно является одним из самых стабильно растущих в цене активов. За последние 10 лет золото выросло в цене в три раза. И сейчас, на фоне пандемии, цена на него достигла исторического максимума за последние 7 лет, - говорит Григорий Бабаджанян, член правления, директор по продуктам и технологиям АО «Почта Банк».

В ближайшее время аналитики ожидают дальнейшего роста стоимости золота на фоне «печатания» денег мировыми центробанками.

Низкий порог входа - минимальная сумма 1000 рублей – делает ПИФ доступным каждому. Вывести часть денег или всю сумму можно в любой день без потери накопленного дохода. А если владеть паями фонда больше трех лет, платить подоходный налог не придется (на сумму до 9 млн руб.). Активы фонда будут размещаться в Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF, который инвестирует средства через физическую покупку золота и отражает динамику цены на золото в слитках. Приобрести паи фонда можно как в отделениях Почта Банка, так и онлайн – в мобильном или интернет-банке в разделе «Инвестиции».