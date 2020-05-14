Деньги из копилки и бесплатный хлеб: как самарцы включились в борьбу с коронавирусом

Защита для врачей - важнее денег

В Самарской области продолжают бороться с распространением коронавируса. Ситуация в регионе одна из самых благополучных, но тем не менее медики работают круглосуточно, персонал крупнейших больниц мобилизован с первых дней. К работе с людьми, оказавшимися в вынужденной самоизоляции, подключились волонтеры. Тяжелой ситуация пандемии оказалась для всех. Но нашлись в регионе крупные предприятия, компании среднего и малого бизнеса, простые люди, которые и в этот сложный период не только просили поддержки от государства, но и поспешили прийти на помощь в тех сферах, где их поддержка оказалась своевременной.

- Понимаю прекрасно, что предприятия, бизнес зачастую сами испытывают массу трудностей. Но вы находите в себе силы не только преодолевать трудности, но и подставлять плечо тем, кто не может справиться с ними самостоятельно, - поблагодарил таких социально-ответственных представителей бизнеса губернатор Дмитрий Азаров.

В самом деле, помощь крупных компаний оказалась важной на первоначальном этапе.

- С точки зрения лечения, к оказанию помощи в эти первые дни начинающейся эпидемии мы были готовы. А как решить массу организационных вопросов и, прежде всего, с обеспечением защиты персонала, в условиях работы больницы по 44 Федеральному закону, когда при самом благоприятном сценарии, процедура занимает не менее 1-1,5 месяцев? - поделился проблемой, с которой столкнулось его учреждение, главврач 5-й больницы Николай Ренц.

Тогда медикам, пришел на помощь АВТОВАЗ и предоставил более 10 тыс защитных костюмов, 1300 масок, экранов, респираторов и 20 автомобилей. Потом прошли торги - но в первые же дни медики были отлично защищены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/779041" frameborder="0"></iframe> Первоклашка из Тольятти разбил копилку и отдал деньги на борьбу с коронавирусом.(с) Правительство Самарской области

Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис отметил, что предприятие не могло поступить иначе, и поблагодарил Дмитрия Азарова за личную поддержку, которую губернатор оказывает предприятию не только в повседневной работе, но и в кризисных ситуациях. В частности, Ив Каракатзанис подчеркнул, что благодаря поддержке главы региона предприятию удалось решить вопрос с поставщиками комплектующих, возобновить работу дилерских центров.

- Дмитрий Игоревич, мы бы хотели поблагодарить вас за личную поддержку, которую вы оказали во время видеоконференции с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, а также за вашу поддержку в работе с вашими коллегами-губернаторами из разных регионов для того, чтобы дилеры могли возобновить работу, - отметил он.

Также помогли больницам медсестры - их профсоюз выделил из членских взносов 1,5 млн рублей - также на покупку средств защиты в первые дни. Губернатор поблагодарил за это и отметил, что обеспечение сферы защитными материалами - это святая обязанность министерства здравоохранения.

- У нас был непростой начальный период, когда была нужна помощь благотворителей для скорости. Но сегодня мы сформировали все заказы и запасы, и министерство здравоохранения обязано справляться, - уточнил Дмитрий Азаров.

Помочь тем, кому плохо

Пока врачи сражаются с инфекцией, люди выполняют главную свою задачу - сидят дома, чтобы не допустить вспышек заболеваемости. К сожалению, для многих вынужденная самоизоляция сказалась на экономическом положении, пострадали семьи с детьми, взаперти оказались пожилые граждане. Им на помощь пришли волонтеры и неравнодушные люди. Индивидуальный предприниматель из Самары Эдуард Галстян ежедневно передает в помощь нуждающимся людям хлебобулочные изделия - для продуктовых наборов, которые потом получают те, кому необходима поддержка. И на это у мужчины есть свои причины:

- Мой сын и его жена – врачи. Более того, супруга сына оказалась в это сложное время в Москве и работает в инфекционном стационаре, каждый день сражаясь за жизни людей. Поэтому мы знаем из первых уст, как тяжело приходится всем людям, особенно медицинским работникам, - поделился он.

Марк Василика и Варя Заботина решили позаботиться о других. Фото: личный архив

А еще на всю страну прогремело имя тольяттинского первоклассника Марка Василика. Мальчишка копил на путешествие, мечтал поплавать с китовыми акулами. Но увидел по телевизору новости про волонтеров, которые помогают людям в самоизоляции, разбил копилку и перечислил деньги на реализацию программы #мывместе. Кстати, пример юного благотворителя оказался заразителен. Примеру мальчика последовали и его друзья.

Губернатор поблагодарил всех за неравнодушие. И поддержал прозвучавшие инициативы: создать почетные знаки для волонтеров и благотворителей, выпустить книгу о медиках, борющихся с COVID-19. Ну а что, эти люди и в самом деле достойны награды.