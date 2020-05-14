Форбс: «Саудиты сохраняют существенные скидки на нефть, продолжая политику экспансии на рынке Европы и Китая»

Причудливая стратегия Саудовской Аравии на рынке нефти вызывает все больше вопросов. Сначала все было логично: спрос на «черное золото» упал, а за ним и цены. Эр-Рияд долго выкручивал руки России, добиваясь снижения темпов добычи. В результате все ключевые нефтедобывающие страны (включая США, чего никогда не было!) согласовали новые условия снижения добычи нефти в формате ОПЕК +. Главную часть обязательств разделили между собой Саудовская Аравия и Россия, которые обязались сократить добычу нефти по 2,5 млн баррелей в сутки. Но теперь саудиты добровольно в одностороннем порядке сокращают добычу нефти еще на 1 млн баррелей в сутки. В чем причина? В политической игре, которую королевство ведет с Вашингтоном, отмечает в своей колонке в «Форбс» доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

САУДИТЫ ЗАИГРАЛИСЬ

«Чем ниже спрос на мировом рынке нефти, тем яснее ситуация. Чем больше проходит времени с момента заключения сделки ОПЕК+, тем понятнее причинно-следственные связи действий Саудовской Аравии. Чем глубже падение сланцевой добычи в США, тем очевиднее приводные ремни этой сделки», - пишет Леонид Крутаков.

Как Эр-Рияд принял решение об очередном снижении темпов добычи нефти? Восьмого мая Дональд Трамп провел по телефону переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азиз Аль Саудом. После этого Эр-Рияд заявил о сокращении добычи на 1 млн баррелей в сутки (б/с) дополнительно к уровню (2,508 млн б/с), который был зафиксирован в соглашении ОПЕК+.

Эксперт замечает, что «вслед за», как известно, вовсе не означает «из-за». Хронологическая последовательность сама по себе ничего не доказывает. Но в данном случае есть дополнительные маркеры.

По итогам телефонных переговоров глав США и Саудовской Аравии представитель Белого Дома Джадд Дир заявил: «Лидеры двух государств согласились, что стабильность на мировых энергетических рынках очень важна, и подтвердили прочность сотрудничества США и Саудовской Аравии в сфере обороны».

Кто знаком с дипломатическими нормами, тот понимает, что вторая часть заявления Дира является ключевой. А если вспомнить, что накануне сделки ОПЕК+ (2 апреля) Трамп угрожал наследному принцу Бен Сальману выводом американских войск из Саудовской Аравии, то ситуация и вовсе становится кристально прозрачной.

«По информации Reuters, Бен Сальман был поражен ультиматумом Трампа, попросив даже своих помощников выйти из комнаты, чтобы обсудить ситуацию тет-а-тет», - отметил Леонид Крутаков.

В абсолютной военно-политической зависимости Эр-Рияда от Вашингтона ничего нового нет. Тут важен накал страстей, которые кипели перед заключением сделки.

«Понятно, что Вашингтон поставил на место заигравшийся в демпинг Эр-Рияд, который к тому же пытался воспользоваться срывом сделки, скупая на низком рынке пакеты акций европейских компаний, таких как ENI и Total. Понятно, что США действовали по ситуации, исходя из своих национальных интересов. Понятно, что и очередное (внеплановое) сокращение добычи Саудовской Аравией могло быть вызвано теми же причинами», - сообщает эксперт

СПАСАЯ СЛАНЦЕВУЮ ОТРАСЛЬ

Чтобы понять все это, достаточно просто посмотреть на ситуацию в сланцевой отрасли США, где все отчетливее проявляется угроза повального банкротства. Единственный вопрос — почему саудиты по-прежнему пытаются представить себя главными архитекторами стабилизации нефтяного рынка. Хотя и это тоже понятно.

«Формально Россия и Саудовская Аравия взяли на себя равные обязательства по сокращению добычи (2,5 млн б/с). А неформально Россия внесла самый существенный вклад в сокращение мирового экспорта, - напоминает Леонид Крутаков. - Как так получилось?»

Во-первых, равное сокращение России и Саудовской Аравии рассчитано от равного уровня добычи в 11 млн б/с. При этом Москве пришлось сокращать реальные объемы, а Эр-Рияду — фиктивные. Когда саудиты после мартовского демарша запустили демпинговую атаку на рынок, в бой под прикрытием якобы роста добычи были брошены все саудовские стратегические резервы.

Проще говоря, рост саудовской добычи до 12 млн б/с в апреле носил словесный характер. Росла не добыча, а объемы экспорта. Соответственно, после заключения новой сделки в рамках ОПЕК+ саудиты сократили также не добычу, а объем изъятия нефти из своих без того облегчившихся запасов.

Во-вторых, вопросы вызывает сам принцип соглашения ОПЕК+, опирающийся на уровень внутренней добычи. Точкой отсчета справедливого соглашения по обеспечению рыночного баланса должна служить не добыча, а объем экспорта. В конце концов, ОПЕК — организация стран-экспортеров, а не стран-производителей нефти

«Даже если согласиться с цифрами Саудовской Аравии, сокращения добычи на 2,5 млн б/с составляет 27% от объема экспорта. Российские же 2,5 млн б/с — это 48% экспорта, - посчитал эксперт. - Дело в том, что собственное потребление нефтепродуктов Саудовской Аравией составляет всего 1,5-2,0 млн б/с, а внутренний рынок России достигает 5 млн б/с. В итоге при равных на бумаге объемах сокращения добычи на экспортных рынках Россия несет почти в два раза большие потери, чем Саудовская Аравия (48% и 27%, соответственно)».

Для понимания ситуации, российский экспорт в апреле составлял 5,189 млн б/с, а саудовский — 9,4 млн б/с. При этом мировой рынок заинтересован, прежде всего, в сокращении именно экспортных объемов. Эр-Рияд же сокращает бумажную добычу и требует от других участников пропорционального, но уже небумажного сокращения. Подчеркнем также, что саудиты сохраняют существенные скидки на нефть, продолжая политику экспансии на рынке Европы и Китая.

«Манипуляции Саудовской Аравии с цифрами очевидны серьезным игрокам рынка. США к несерьезным игрокам отнести нельзя. Именно поэтому Трамп, спасая сланцевую отрасль, очередному обращению к входящим в формат ОПЕК+ странам мог предпочесть давление на нефтяную династию саудитов», - резюмирует Леонид Крутаков.