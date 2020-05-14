РЖД прирастают инновационными электричками

За два весенних месяца современные электропоезда поступили в Забайкальский край и Белгородскую область, а на некоторых маршрутах появились новые вагоны локомотивной тяги. Вся новая техника оснащена системами очистки и обеззараживания воздуха, что делает безопасным передвижение в одном из самых массовых видов транспорта. Ежегодно на сети российских железных дорог пригородные электрички перевозят более 1 млрд пассажиров.

Дезинфекция по всем фронтам

Как отметил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов, «пассажир хочет получать качественный сервис», и внедрение инновационного подвижного состава служит дополнительным стимулом для увеличения спроса. Например, после запуска осенью прошлого года в Ставропольском крае пригородного экспресса «Ласточка» на маршруте Минеральные Воды-Кисловодск пассажиропоток на участке увеличился на 11%.

В нынешних условиях, учитывая социальную значимость пригородных перевозок и их роль в обеспечении транспортной доступности между населенными пунктами, РЖД в первую очередь стараются максимально обезопасить пассажиров. Так, современные системы кондиционирования и очистки воздуха действуют в составах с новыми электропоездами, которые с весны этого года курсируют на участках соединения Читы со станциями Карымская, Мозгон и Хилок в Забайкальском крае и Белгорода с Ржава и Наумовка в Белгородской области. Их также установили в четырех современных плацкартных вагонах, включенных в состав пригородного поезда «Просторы Алтая», и двух - на маршруте Томск-2-Асино в Томской области.

В инновационных системах для очищения воздуха используются специальные фильтры, которые удерживают пыль и нейтрализуют неприятные запахи. Обеззараживание происходит с помощью ультрафиолетовых ламп, расположенных в недоступном для пассажиров месте (под крышей вагона), поэтому они безопасны для человека. Комфортную температуру в таких вагонах поддерживают современные кондиционеры.

Подобные новые электропоезда уже используются пригородными компаниями в Республике Бурятии и Коми, Удмуртии, а также в Липецкой, Ростовской, Кировской, Архангельской, Владимирской, Амурской и других областях. Также ими оснащены высокоскоростные «Сапсаны», скоростные «Ласточки» и все вагоны дальнего следования, прошедшие модернизацию. В настоящее время в парке «Федеральной пассажирской компании» больше 6,2 тыс. вагонов оборудованы системами обеззараживания.

Специалисты отмечают, что весь современный подвижной состав, созданный на основе передового опыта, отвечает международным требованиям, предъявляемым к безопасности эксплуатации. Путешествие в таких вагонах отличается повышенным комфортном, в том числе и для пассажиров с ограниченным возможностями здоровья.

Доверяй, но проверяй

Осознавая важность транспортного сообщения между регионами такой огромной страны, как Россия, даже в условиях ограничений, РЖД делают все возможное для бесперебойного функционирования пассажирских перевозок. Поэтому для стабилизации эпидемиологической ситуации компания ежедневно мониторит состояние здоровья своих сотрудников и особенно тех, кто непосредственно общается с пассажирами. В обязательном порядке перед началом рабочего дня всем работникам измеряют температуру, а при малейшем недомогании отправляют на больничный.

Кроме того, на всех поездах дальнего следования, а также на «Сапсанах» и «Ласточках», имеются бесконтактные инфракрасные термометры, которые улавливают тепловое излучение на безопасном расстоянии и фиксируют полученный показатель. Если поезд находится в пути не более пяти часов, по регламенту, достаточно одного измерения, если же дольше, замеры проводятся не реже двух раз в сутки. При необходимости измерение температуры можно повторять. Если же в пути пассажир разболеется, на ближайшей станции его обязательно проконсультирует врач. В дополнении к этим мерам в поездах дальнего следования каждые 5-6 часов моют полы и протирают поручни, а после рейса составы отправляются в депо на санобработку.

Масштабные профилактические мероприятия РЖД проводят также на всех железнодорожных вокзалах. В залах ожидания, около касс, информационных стендов и рядом с досмотровыми рамками на более чем 600 вокзалах и станциях по всей стране установлены диспенсеры со специальными антисептическими средствами для обработки рук. В конце апреля они появились в Москве и Санкт-Петербурге, в Хабаровске, Иркутске, Абакане, Ростове-на-Дону и других городах. До конца мая такие же приспособления появятся в общественных местах на всех крупнейших вокзалах и станциях российской сети железных дорог.

Также на вокзалах устанавливаются вендинговые аппараты, где пассажиры могут приобрести одноразовые медицинские и многоразовые тканевые маски, антисептический гель, резиновые перчатки.

О том, что пассажирам необходимо соблюдать социальную дистанцию напоминает и специальная разметка, а о том, как сохранить здоровье в период пандемии рассказывается в специальных разъяснительных плакатах, размещенных в общественных местах на объектах РЖД.

Помощь перевозчикам

Среди профилактических мер, предпринимаемых РЖД, - также поддержка региональных пригородных пассажирских компаний. Многие из них сегодня оказались в сложной ситуации. По данным пресс-службы железнодорожного холдинга, ежедневно по сети российских железных дорог в среднем курсируют около 6 тысяч электричек. В некоторых отдаленных регионах это зачастую единственный способ передвижения для местных жителей, а в крупных агломерациях - наиболее массовый и доступный вид транспорта.

В условиях снижения пассажиропотока РЖД со своей стороны различными льготами и отсрочками стараются поддержать региональных перевозчиков. В настоящее время в этом сегменте работают 25 компаний, учрежденных с участием холдинга, органов исполнительной власти и частных инвесторов.

Так, с апреля действует беспроцентная отсрочка на два месяца по уплате платежей по договорам аренды подвижного состава, ремонта и техобслуживания, а также на услуги по управлению и эксплуатации. Таким образом, платежи за апрель этого года можно будет погасить до конца июня, за май - до конца июля.

Что важно - несмотря на сложные для всех сфер экономики времена, компании удалось сохранить объемы инвестиций в обновление пригородного пассажирского состава. В этом году на эти цели запланировано направить больше 30 млрд рублей. Это позволит обеспечить заказ регионов РФ с учетом ранее принятых планов транспортного обслуживания населения, а главное – стабильность и бесперебойность перевозок.