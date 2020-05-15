Я поведу тебя в секс-шоп, хотя и карантин: Магазины для взрослых в Москве сделали ход конем и не закрылись

Режим домашней самоизоляции подталкивает наших соотечественников к сексуальным подвигам. Иначе как объяснить, что спрос на эротические игрушки растет в геометрической прогрессии? Это подтверждают в крупнейших интернет-магазинах (AliExpress, Ozon и других). Сметают всё - начиная от сетчатых труселей и заканчивая конфетами в форме фаллоса. Обычно такой интерес вспыхивает накануне Дня всех влюбленных или 8 марта.

А тут... Как с цепи сорвались.

И вот что интересно. Самый популярным одеянием для ролевых игр стал костюм медсестры (продажи выросли почти в три раза). Коронавирус и здесь оставил свой отпечаток. Горничные, проводницы, официантки отошли на второй план.

ВНУТРЬ ВХОДИТЬ ПО ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Вообще-то интернет-доставка (да еще таких сокровенных вещичек) была популярна и до пандемии. Однако многие предпочитают посещать магазин лично. Чтобы рассмотреть товар вживую. Пощупать его. Понюхать. Прикинуть размерчик. С введением особого режима эта возможность отпала. Из 68 тысяч магазинов в Москве 50 тысяч закрыли. И секс-шопы в том числе. Но, как выяснилось, не все.

Недавно иду по улице Симоновский Вал (напротив 13-й больницы). И вдруг вижу, красные фонарики в окне мигают. За стеклом портьера и женская ножка в волнующем чулочке. На входе надпись: «Время работы - круглосуточно. Только для взрослых. Вход строго по одному человеку». Я слегка приосанился и толкнул дверь. Та податливо отворилась.

- Мы добавили в перечень товаров защитные маски, перчатки и антисептик, - с улыбкой сообщила мне продавщица. - А они входят в список, утвержденный мэром Москвы. Средства индивидуальной защиты - это товары первой необходимости сейчас.

- Гениально, - восхитился я искренне и подошел к одной из витрин.

Женщина, как таджик на рынке «Садовод», в ту же секунду подскочила ко мне и, взяв под локоток, начала втюхивать.

- Вот эту прищепочку хорошо берут. Дамы от нее без ума. Она вибрирует с разных сторон. А вы прибавляете мощность. Можно даже смартфоном. Стоит аппарат 15 тысяч.

Я вежливо отказался. Но обещал подумать.

Помещение, в котором я оказался, чем-то напоминает магазин автомобильных запчастей. Много всяких хреновин, которые непонятно зачем нужны. Разнообразные чехлы, смазочное масло, цилиндры разных размеров, подъемники, различные аксессуары и рычаги переключения передач. Много рычагов.

Многие предпочитают посещать магазин лично. Чтобы рассмотреть товар вживую. Пощупать его.Фото: Павел КЛОКОВ

Оглядевшись, я остановился на защитной маске. Стоит она 290 рублей. И напоминает ватное одеяло. Первый слой - хлопок, второй - синтетический фильтрующий материал, и третий - двойной спанбонд (нетканое полотно из расплава полимера, - прим. авт). Маска многоразовая, можно стирать. Никаких эротических картинок на ней нет.

На выходе заметил лист А4, распечатанный на принтере. Абзац текста на нем - готовый комментарий:

«В целях обеспечения мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, а также на основании Указа мэра Москвы «О введении режима повышенной готовности» (от 5 марта 2020 №12-УМ) торговое предприятие информирует о наличии в ассортименте нашего магазина непродовольственных товаров первой необходимости, входящих в список, утвержденный мэром Москвы в приложении №1 к Указу от 26 марта 2020 года, в том числе санитарно-гигиенических масок, антисептика для рук, влажных салфеток, сухих салфеток и мыла».

Заглянул для эксперимента в другой секс-шоп (станция метро «Парк культуры» - рядом с Крымским мостом). Та же картина. Наряду с разными прибамбасами лежат маски стопочкой. Есть гигиенический гель для рук («экстракт алое, витамин Е, вода обработана серебром»). И другие антисептики.

СЛОВО ЮРИСТУ

- Правительством Российской Федерации принят ряд нормативных актов, из содержания которых следует, что офлайн магазин, торгующий антисептиками и средствами индивидуальной защиты, вправе реализовать и другую продукцию из своего ассортимента, в том числе непродовольственные товары, не включенные в перечень товаров первой необходимости, - сообщил «КП» адвокат Владимир Постанюк. - При этом магазинам не запрещено реализовывать продукцию, не характерную для их обычного ассортимента. В связи с этим полагаю, что с юридической точки зрения в конкретном случае нарушений со стороны магазина нет.

Из 68 тысяч магазинов в Москве 50 тысяч закрыли. И секс-шопы в том числе. Но, как выяснилось, не все.Фото: Павел КЛОКОВ

КСТАТИ

Бракоразводные организации Китая бьют тревогу. За последние месяцы (те самые, что страна провела взаперти на карантине) резко выросло количество разводов. Китайцы, как мы знаем, очень много работают. И они просто не привыкли находиться рядом так долго. Да и эротические игрушки не у всех есть. Вот и стали пилить друг друга - с каждым днем всё сильнее и сильнее. В некоторых регионах даже нормы ввели - не больше десяти разводов в день. Людей просят одуматься и потерпеть еще немного. Мол, китайские города оживают. И скоро все наладится. Утром на работу. Вечером домой. А ночью - на свое усмотрение.

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