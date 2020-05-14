"Будь что будет": Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин смирились с безденежьем

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин - одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Супруги вместе 30 лет. Шесть лет назад у певицы и солиста группы "Дюна" диагностировали рак кожи. Но одна болезнь на двоих еще больше укрепила их любовь друг к другу, а вера в лучшее помогла исцелиться. Но теперь на долю звезд выпало новое испытание. Из-за пандемии коронавируса они осталась без средств к существованию.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова переживают непростые времена. Лидер группы "Дюна" и его супруга сидят без работы. У них в прямом смысле закончились деньги, однако супруги не унывают.

"Когда мы сказали про оставшуюся у нас 31 тысячу рублей в кармане, то не шутили. На тот момент мы купили три новые песни и действительно остались с этой суммой. Но через какое-то время, конечно, пришли зарплаты. Все не так критично, как может показаться. Когда у людей 100 рублей остается, вот тут страшно", - цитирует Сенчукову "СтарХит".

По словам артистки, главное - сохранить здоровье. "У нас есть знакомые, кто умер от коронавируса. Вот что реально страшно", - вздыхает Наталья.

Супруга солиста "Дюны" также прокомментировала слухи о том, что их положение настолько бедственное, что они якобы хотели продать свое родовое гнездо в Подмосковье. "Да, всем нелегко, неизвестно, что будет дальше... Мы смирились: будь что будет. Но даже речи нет о том, чтобы продать дом или машину. Только теплоход. Но кому он в данный момент нужен", - вздыхает вокалистка.

Наталья и Виктор самоизоляцию проводят как раз в своем загородном доме. Вместе с ними живет и их сын. 21-летний Василий - музыкант. Он, как и звездные родители, тоже остался без работы. Впрочем, отпрыск знаменитостей сейчас погружен в подготовку к защите диплома. В этом году он оканчивает МГИК.