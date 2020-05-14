Единороссы внесли в Госдуму документ о неприкосновенности прожиточного минимума для должников

В четверг депутаты Госдумы от «Единой России» во главе с лидером фракции Сергеем Неверовым внесли в нижнюю палату парламента законопроект, обязывающий банки сохранять должникам прожиточный минимум.

«Люди, оказавшиеся в долговой яме, не должны лишаться средств к существованию, поэтому мы с коллегами предлагаем установить ограничение, согласно которому при взыскании кредиторами долгов прожиточный минимум остается неприкосновенным», — пояснил Сергей Неверов.

Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс, закон «Об исполнительном производстве» и закон «О страховых пенсиях». Авторы законопроекта предлагают установить порядок взыскания средств с должника, чьи доходы не превышают прожиточного минимума. В частности, предполагается межведомственное взаимодействие приставов с банками, Госавтоинспекцией, налоговыми органами с периодическим обновлением информации о том, появилось ли у должника имущество или доход, которое подлежит взысканию.

«Необходим баланс между соблюдением интересов кредитных организаций и прав граждан, поскольку очень часто бывает так, что как раз наименее финансово грамотным, в первую очередь пенсионерам выдают займы под высокие проценты», — отметил Неверов.

Один из соавторов законопроекта, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский в свою очередь сообщил, что в ходе работы нередко сталкивался со случаями обращения взысканий на страховые пенсии по старости.

«Поэтому должно действовать основное и непреложное правило, которое гарантирует любому гражданину, независимо от каких-либо внешних обстоятельств, право на прожиточный минимум, который должен обязательно оставаться у человека даже при наличии множества долгов», — подчеркнул Дивинский.

Кроме того, депутаты предлагают внести соответствующие поправки в Трудовой кодекс, согласно которым удержания из зарплаты «осуществляются с соблюдением требования о том, что работник не может быть лишен права распоряжаться заработной платой в размере величины прожиточного минимума за месяц».