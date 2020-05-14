Коронавирус в Швеции, последние новости на 14 мая 2020 года: количество умерших достигло 3 460 человек

По состоянию на 14 мая 2020 года коронавирус в Швеции обнаружили у 27 909 человек. По последним данным, число погибших от вируса составило 3 460 человек. За все время с начала эпидемии в Швеции вылечился 4 971 человек, было проведено 177 500 тестов. В реанимациях страны остаются 430 человек, всего в Швеции оборудованы 1013 коек для «ковидных» пациентов.

13 мая премьер-министр страны Стефан Левен заявил, что в Швеции до 15 июля продлили рекомендации гражданам воздержаться от поездок за пределы страны без серьезной необходимости. Чиновник отметил, что страна пока не может возвращаться к обычной жизни.

- Это лето будет не таким, как обычно. Правительство продлевает уже действующие рекомендации. Кроме этого, министерство иностранных дел продлевает до 15 июля рекомендацию не совершать заграничные поездки без необходимости, - сказал Стефан Левин.