«Роснефть» и Яндекс запускают совместный проект по дистанционной оплате топлива через мобильный сервис Яндекс.Заправки. АЗС крупнейшей в России розничной топливной сети будут подключены к сервису поэтапно: в мае к проекту присоединятся заправки «Роснефть» и BP в Москве и Московской области, ПТК в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Башнефти в Уфе (перечисленные АЗС находятся под управлением компании Роснефть). На втором этапе планируется расширить географию мобильного сервиса и на другие регионы - к осени приложением Яндекс. Заправки можно будет воспользоваться на 1100 АЗС. А в перспективе будут подключены все заправочные станции под управлением «Роснефти», что составляет более 3000 АЗС под брендами «Роснефть», BP, «Башнефть» ПТК и ТНК.

«БЫСТРО И БЕЗОПАСНО»

Стоимость топлива в мобильном приложении соответствует цене на электронном табло АЗС. Сервис доступен также и для корпоративных клиентов, в том числе таксопарков через приложение «Таксометр».

«Бесконтактная система, внедренная «Роснефтью» сейчас самая актуальная, это во-первых. В связи с эпидемией коронавируса оборот наличных повышает количество контактов людей друг с другом. Поэтому с точки зрения текущей оперативной ситуации - это одно из самых правильных решений, - отметил вице-президент «Независимого топливного союза» Дмитрий Гусев. - Во-вторых, в любом случае, вся мировая тенденция, все мировые движения ведут к тому, что люди начинают управлять мировыми процессами в лучшем случае с телефона, в худшем случае с компьютера. Это касается и автомобиля и холодильника и бензоколонки».

Эксперты отмечают, что сотрудничество с Яндекс позволит не только существенно расширить возможности для применения сервиса бесконтактной оплаты топлива, но и будет способствовать повышению безопасности автомобилистов, что крайне важно в условиях текущей эпидемиологической ситуации. Время заправки через мобильное приложение составит не более 2 минут, в перспективе (после снятия ограничительных мер, когда транспортный поток возрастет) это положительно скажется на пропускной способности АЗС. Рост продаж для некоторых АЗС за счет ускорения обслуживания клиентов может достигать 20%.

«Реалии современного розничного рынка требуют от АЗС не только наличия качественного моторного топлива, но и высокого уровня сервиса. Именно по этому параметру компании сегодня конкурируют между собой, - пояснил вице-президент по розничному бизнесу НК «Роснефть» Аврил Конрой. - Для повышения качества и скорости обслуживания клиентов «Роснефть» следует актуальным тенденциями развития рынка, активно внедряя цифровые решения. Например такие, как бесконтактная оплата топлива. Сотрудничество крупнейшей розничной сети России и одной из ведущих российских IT-компаний позволит достичь значительной синергии. Заправка на сети АЗС под управлением НК «Роснефть» с помощью сервиса Яндекс.Заправка станет быстрой и безопасной, а наши клиенты смогут получить оперативную информацию о наличие необходимого вида топлива и построить оптимальный маршрут до АЗС».

«УВЕЛИЧИЛОСЬ ВДВОЕ»

Яндекс.Заправки – сервис бесконтактной оплаты топлива на АЗС. Доступен в Навигаторе, по которому ездит 21 миллион российских водителей, в Яндекс.Картах и собственном приложении. Они также есть в бортовом компьютере Яндекс.Авто и Таксометре — приложении для таксистов. Сервисом постоянно пользуется более 900 тысяч автомобилистов. За первый квартал 2020 года через него заправились на сумму около 3 млрд рублей. Розничная сеть «Роснефть» благодаря сотрудничеству с Яндекс планирует расширить количество своих клиентов. Эксперты считают, что доля новых клиентов, ориентированных на бесконтактную оплату на АЗС, может вырасти до 25%.

Сервис Яндекс.Заправки интегрирован в Яндекс.Навигатор и информирует пользователя о наличии необходимого вида топлива на каждой АЗС и оптимальном маршруте, а на самой заправке позволяет выбрать номер колонки, вид топлива и его объем, а также расплатиться за заправку, не выходя их машины.

«Доля водителей, которые заправляются с помощью приложений Яндекса, за последний месяц выросла в два раза. Это значит, что автомобилисты всё чаще выбирают станции с быстрой и безопасной оплатой топлива. С нами уже работают 4150 АЗС по всей России. С присоединением «Роснефти» количество станций увеличится почти вдвое», - сообщил руководитель сервиса «Яндекс.Заправки» Роман Прудников.

ДОГОВОР ПОДПИСЫВАЕТСЯ ОНЛАЙН

В пресс-службе «Роснефти» отмечают, что ускоренная цифровизация и повышение эффективности бизнеса – одна из ключевых задач компании в рамках выполнения Стратегии «Роснефть-2022». Предприятие уже использует мобильные сервисы для оплаты топлива как в сегменте B2B, так и B2C. Для увеличения скорости и повышения качества обслуживания «Роснефть» первой в России запустила сервис оплаты топлива для корпоративных клиентов через собственное мобильное приложение «РН-Карт». Заключение договора и активация виртуальных топливных карт производится онлайн, в короткие сроки и без посещения офиса продаж. Данное цифровое решение внедрено на более чем 40 предприятиях. После получения виртуальной топливной карты водитель сразу же может ею воспользоваться, установив приложение «РН-Карт» через App Store или Google Play на свое мобильное с устройство. Мобильное приложение с виртуальной топливной картой позволяет оптимизировать расходы на приобретение топлива и сопутствующих товаров. Также сервис доступен и в офлайн режиме.

Для частных лиц компания совместно с банками МКБ и Тинькофф запустила сервис оплаты топлива через мобильные приложения Мир Привилегий и Тинькофф. АЗС на розничной сети ВР («Роснефть» является оператором сети). Эти мобильные приложения позволяют произвести оплату за топливо, не выходя из автомобиля. За последнее время только по приложению Мир привилегий зафиксирован троекратный рост скачиваний, что подтверждает востребованность такого вида услуг и готовность клиентов оперативно переключиться на дистанционное обслуживание.