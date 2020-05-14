Коронавирус в Европе и мире, последние новости на 14 мая 2020: Исландия снова ждёт туристов, а во Франции открываются школы

Коронавирус начинает понемногу сдавать позиции не только в Европе, но и во всем мире. Публикуем последние новости о новом инфекционном заболевании. Данные актуальны на 14 мая 2020 года.

Исландия. На этом северном острове — 360 тысяч жителей. Случаев коронавируса —1,8 тыс. То есть примерно один пациент на каждые 200 человек: чуть ли не худший показатель в мире. Но Рейкьявик не унывает, ведь 99% больных здесь уже выздоровело, а всего на СOVID-19 протестировано 15% населения.

Так что Исландия готовится открыть границы — до пандемии туристический сектор составлял 7% национального ВВП. Новых курортников на острове льдов и гейзеров ждут с 15 июня, при этом, подчёркивают власти, гостям даже не придётся проходить 14-дневный карантин по прибытии.

В другой европейской стране, Франции, открываются школы (вначале — в регионах с низкой заболеваемостью). Количество ребят в классах сокращено до 15, дистанция между учениками — не менее метра. Правда, школьные столовые не работают. Отправлять дитя за парту или нет — пока решают родители.

Во Франции постепенно возобновляется школьное обучение.Фото: REUTERS

Привычная жизнь возвращается: с 11 мая во Франции открылись парикмахерские — и сразу же столкнулись с наплывом клиентов. Работают и магазины одежды. Штаны или рубашка тебе не подошли? Их дезинфицируют паром и отправляют повисеть подальше от людей на пару часов. Если все будет хорошо, то с лета откроют кафе и рестораны.

В Канаде зоопарк города Калгари из-за коронавируса понес потери. Нет, все животные живы, но двух местных панд в ближайшее время отправят назад в Китай. Гигантские мишки весьма привередливы в еде, каждый день им нужно до 40 кило свежего бамбука. Доставляется тот, понятно, из Поднебесной. Но с началом глобального карантина с перевозкой грузов возникли трудности, особенно на фоне антикитайской истерии в западных странах. Так что пару панд возвращают из Канады домой.

Панду Да Мао придётся отправить в Китай из-за проблем с поставками свежего бамбука.Фото: REUTERS

В Индии для борьбы с коронавирусом внедряется новые системы контроля за гражданами. Теперь жителям второй по населению страны мира предписано установить на мобильные телефоны приложение под названием «Мост здоровья». Оно отслеживает твои перемещения. Если оказываешься рядом с человеком, больным коронавирусом, — раздаётся сигнал тревоги. Впрочем, жёсткие меры приносят некоторые результаты: Индия вышла на «плато», прирост заболеваемости стабилизировался на уровне 5% в день.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/773749" frameborder="0"></iframe> Многолюдные индийские города опустели.На фоне общенационального режима изоляции, на улицах индийских городов стало совсем безлюдно

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