Состоятельные иностранцы смогут купить вид на жительство в России

Радикально упростить получение вида на жительство (ВНЖ) в России для состоятельных иностранцев хотят в Минэкономразвития РФ. Там разрабатывают законопроект, по которому ВНЖ будут выдавать при определенном пороге инвестиций в нашу страну. Как один из вариантов – при покупке здесь жилья. Хотя рассматриваются и другие условия. Об этом пишут «Известия».

- Стимулирование притока и упрощение доступа иностранных инвесторов необходимо в условиях усиления конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами за инвесторов, способствующих ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики, - пояснили в пресс-службе министерства.

К законопроекту возникают вопросы. Вид на жительство – это последний этап перед получением полноценного гражданства РФ. Этот статус позволяет круглогодично жить и работать в России. Многие наши соотечественники (например, из Донбасса) годами не могут добиться ВНЖ. Получается, богатым выходцам из дальних и чуждых для нас стран мы всегда рады, а обедневшим русским – не очень?

Кстати, в мире сейчас есть около 20 стран, где продают ВНЖ или гражданство. Как правило, это небольшие европейские государства вроде Кипра и Мальты или страны Карибского бассейна (Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия). Для них торговля «золотыми визами» и паспортам является важной частью национального дохода.

Ранее в России принят закон, упрощающий получение гражданства для отдельных категорий мигрантов. В частности, иностранцы теперь могут подавать заявление на российское гражданство, не отказываясь при этом от гражданства другой страны. Кроме того, дополнительное облегчение сделано для тех, кто учился в российских вузах или женился/вышел замуж за гражданина РФ и имеет общих детей. Закон вступит в силу в конце июля.

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