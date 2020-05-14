2020-05-14T16:07:04+03:00
Наука

Роснано финансирует исследование системы свертывания крови у пациентов с коронавирусом

Ученые хотят предотвратить тяжелые последствия болезни
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Добровольцы проводят диагностические исследования гемостаза на одной из клинических площадок. Автор фото: Компания «ГемаКор»Добровольцы проводят диагностические исследования гемостаза на одной из клинических площадок. Автор фото: Компания «ГемаКор»
Изменить размер текста:

Роснано выделило 4 млн рублей Национальной ассоциации экспертов в области первичных иммунодефицитов (НАЭПИД) на поддержку клинических исследований системы свертывания крови у пациентов с коронавирусом. Летальные случаи пациентов с COVID-19 зачастую вызваны массовыми тромбозами в организме. Российские ученые предполагают, что избежать тяжелых проявлений болезни можно за счет мониторинга состояния свертывающей системы и правильного подбора антикоагулянтов и их дозы на ранних стадиях. Для диагностики системы гемостаза применяется, в том числе, высокоточный тест Тромбодинамика производства портфельной компании Роснано «ГемаКор».

Пожертвование РОСНАНО пойдет на создание безопасных условий для добровольцев, участвующих в исследовании, - закупку средств индивидуальной защиты, компенсацию их расходов на проживание в режиме изоляции и транспорт на клинические площадки.

Организаторами выступают три ведущих научно-исследовательских центра в здравоохранении - Центр теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН, Кафедра онкологии, гематологии и лучевой терапии РНИМУ имени Н.И. Пирогова, Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. В исследовании участвует уже несколько крупных медицинских учреждений на территории Москвы, ориентированных на пациентов с коронавирусной инфекцией - ФГБУЗ Больница Российской академии наук (г. Троицк), ГБУЗ «ГКБ № 40 ДЗМ», ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ», ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ» и другие.

«Поиск эффективного способа предотвратить тяжелые последствия коронавирусной инфекции – сверхактуальная задача для здравоохранения, - отметил председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс. - Мы гордимся, что высокоточная диагностика от «ГемаКор» применяется в рамках важного клинического исследования по изучения свертывания крови и может помочь в лечении этого опасного недуга».

Как рассказывает глава РОСНАНО, оперативно развернуть исследование удалось благодаря десяткам добровольцев, которые пришли на помощь в лаборатории московских медучреждений, покинув ради этого на несколько недель свои дома. Среди них молодые медики, биологи и химики. «Мы посчитали своим долгом помочь в организации максимально безопасных условий для работы с потенциально опасным материалом, кровью пациентов с COVID-19», - объясняет он.

Исследование должно показать, приводит ли гиперкоагуляция к ухудшению состояния больных вплоть до развития критических последствий, и определить эффективную схему коррекции избыточного свёртывания крови при COVID-19. Тест Тромбодинамика — один из немногих лабораторных методов, который позволяет с высокой чувствительностью выявить нарушения свертываемости крови и помочь врачу в оценке эффективности проводимого лечения антикоагулянтами. Предполагается, что Тромбодинамика может стать хорошим прогностическим инструментом для выявления на ранних стадиях заболевания – еще до клинических проявлений осложнений – пациентов с негативным прогнозом. Это поможет не допустить прогрессирование заболевания и сократить число больных, попадающих в реанимацию и на ИВЛ, что улучшит результаты лечения и снизит нагрузку на стационары и систему здравоохранения в целом.

Исследование планируется завершить до конца мая 2020 года, после чего, в случае успеха, практика применения теста Тромбодинамики для диагностики системы гемостаза у пациентов с коронавирусной инфекцией может быть распространена на регионы РФ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ученый назвал возможное место возникновения новой пандемии
ЕГЭ по русскому языку планируют провести за два дня
Путин предложил создать национальную базу генетической информации
Стало известно, как будут работать школы после открытия
В МИД России обвинили США в недостойном поведении из-за Китая
Представитель ВОЗ предложила разрешить пенсионерам прогулки
Путин заявил, что новый план развития экономики может предусматривать структурные изменения
Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ с 19 июня
«Фанаты на удаленке»: Футбольный стадион заполнили картонными фигурами болельщиков
Известные военкоры поделятся личными историями из горячих точек
"Придется жить в новой реальности": Представитель ВОЗ - о возможности новых вспышек коронавируса
Путину рассказали, как будут спасать Заворотнюк от рака
Лукашенко считает несправедливым, что российский газ для Белоруссии дороже, чем для Германии
Глава Минобрнауки Валерий Фальков переболел коронавирусом
Ученые из России и Италии работают над совместным проектом по лечению от коронавируса с помощью плазмы крови
Испытания российской вакцины от коронавируса в "Векторе" завершатся в июне
Эксперт рассказал, как купить правильную медицинскую маску