Роснано финансирует исследование системы свертывания крови у пациентов с коронавирусом

Роснано выделило 4 млн рублей Национальной ассоциации экспертов в области первичных иммунодефицитов (НАЭПИД) на поддержку клинических исследований системы свертывания крови у пациентов с коронавирусом. Летальные случаи пациентов с COVID-19 зачастую вызваны массовыми тромбозами в организме. Российские ученые предполагают, что избежать тяжелых проявлений болезни можно за счет мониторинга состояния свертывающей системы и правильного подбора антикоагулянтов и их дозы на ранних стадиях. Для диагностики системы гемостаза применяется, в том числе, высокоточный тест Тромбодинамика производства портфельной компании Роснано «ГемаКор».

Пожертвование РОСНАНО пойдет на создание безопасных условий для добровольцев, участвующих в исследовании, - закупку средств индивидуальной защиты, компенсацию их расходов на проживание в режиме изоляции и транспорт на клинические площадки.

Организаторами выступают три ведущих научно-исследовательских центра в здравоохранении - Центр теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН, Кафедра онкологии, гематологии и лучевой терапии РНИМУ имени Н.И. Пирогова, Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. В исследовании участвует уже несколько крупных медицинских учреждений на территории Москвы, ориентированных на пациентов с коронавирусной инфекцией - ФГБУЗ Больница Российской академии наук (г. Троицк), ГБУЗ «ГКБ № 40 ДЗМ», ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ», ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ» и другие.

«Поиск эффективного способа предотвратить тяжелые последствия коронавирусной инфекции – сверхактуальная задача для здравоохранения, - отметил председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс. - Мы гордимся, что высокоточная диагностика от «ГемаКор» применяется в рамках важного клинического исследования по изучения свертывания крови и может помочь в лечении этого опасного недуга».

Как рассказывает глава РОСНАНО, оперативно развернуть исследование удалось благодаря десяткам добровольцев, которые пришли на помощь в лаборатории московских медучреждений, покинув ради этого на несколько недель свои дома. Среди них молодые медики, биологи и химики. «Мы посчитали своим долгом помочь в организации максимально безопасных условий для работы с потенциально опасным материалом, кровью пациентов с COVID-19», - объясняет он.

Исследование должно показать, приводит ли гиперкоагуляция к ухудшению состояния больных вплоть до развития критических последствий, и определить эффективную схему коррекции избыточного свёртывания крови при COVID-19. Тест Тромбодинамика — один из немногих лабораторных методов, который позволяет с высокой чувствительностью выявить нарушения свертываемости крови и помочь врачу в оценке эффективности проводимого лечения антикоагулянтами. Предполагается, что Тромбодинамика может стать хорошим прогностическим инструментом для выявления на ранних стадиях заболевания – еще до клинических проявлений осложнений – пациентов с негативным прогнозом. Это поможет не допустить прогрессирование заболевания и сократить число больных, попадающих в реанимацию и на ИВЛ, что улучшит результаты лечения и снизит нагрузку на стационары и систему здравоохранения в целом.

Исследование планируется завершить до конца мая 2020 года, после чего, в случае успеха, практика применения теста Тромбодинамики для диагностики системы гемостаза у пациентов с коронавирусной инфекцией может быть распространена на регионы РФ.