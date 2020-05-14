Антихамский закон, принятый 13 лет назад с подачи «Комсомолки», решили подкрепить штрафами

Почему перестал работать антихамский Федеральный закон, принятый в 2007-м по инициативе президента Владимира Путина и с подачи «Комсомолки»? Неужели за минувшие 13 лет этот наш нормативный документ устарел?

Впрочем, все по порядку...

На днях глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн с коллегами по парламенту внес в нижнюю палату законопроект о наказании госчиновников за их «неприемлемое», по отношению к гражданам, поведение.

«Неприемлемыми» предлагается считать высказывания, выраженные не только в неприличной (читай – с использованием ненормативной или грубой лексики), но - и в унизительной форме, «оскорбляющей общественную нравственность».

Если такой закон примут, уличенных в проступке госчиновников будут не просто бить рублем, а бить больно – то есть штрафы должны быть весьма существенными: за первую провинность – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, за вторую – до 150 тысяч.

Ну, а «вишенкой на торте» - за особо злостное нарушение этических норм общения - должна стать «дисквалификация» сроком на два года.

Инициативу парламентариев сайт KP.RU обсудил с главой Комитета Госдумы по законодательству Павлом Крашенинниковым.

Павел Крашенинников - о том, почему перестал работать антихамский Федеральный закон 00:00 00:00

- Дело не в том, что тот - антихамский закон мог устареть, - считает депутат, который, кстати, и 13 лет назад занимал в Думе ту же должность и вместе с «Комсомолкой» продвигал законопроект. - Он сослужил неплохую службу...

- Павел Владимирович, тогда, похоже, вся причина - в отвязности госчиновников, с незавидной регулярностью удивляющих народ хамскими выходками...

- Да, согласен - случаи их безобразного поведения, к сожалению, есть. Особенно болезненно они воспринимаются в период кризиса.

Часто бывает так, что - вместо вразумительного ответа на обращения граждан, видимо, некоторым проще какую-нибудь гадость сказать. Инициаторы закона уже давно занимались этим вопросом, изучали практику того законодательства, которое есть, прежде, чем внести вопрос на рассмотрение Государственной Думы. Надо все-таки периодически ставить препятствия перед хамами, чтобы почище был их язык.

- Но зачем нам еще один норматив? Может быть, мы с вами не предусмотрели чего-то?

- Законодательство развивается. Какие-то меры работают, какие-то нет. К чему-то общество привыкает. У нас люди достаточно креативные, в том числе и в плохом смысле этого слова.

И вот существует проблема... Я посмотрел подборку материалов за последние два года, в которых зафиксировано, как выражаются некоторые чиновники. Конечно, ужасно. Вы тоже об этом неоднократно писали. Мне кажется, что пора реагировать более жестко и конкретно.

- Когда мы с вами писали закон 2007 года, чиновники матом не выражались. Чем вызвано, что даже на уровне замминистра посылают? (Имеется ввиду заместитель, теперь уже бывший, главы Минпромторга России Дмитрий Овсянников, который, по некоторым сведениям, «послал куда подальше» сотрудников аэропорта Ижевска при вылете в Москву.)

- Мне сложно сказать, в каком человек был состоянии, кто его воспитывал. Но когда речь идет об оскорбительном отношении должностного лица к гражданину или даже к целой группе лиц, конечно, ответственность должна быть.

- Может быть, туда - в этот закон - даже пункт такой внести: запретить чиновникам ругаться матом?

- Я думаю, это будет перебор. Я думаю, каждому нужно в отношении других лиц держать себя в руках. Безусловно, этот закон, мне кажется, наш русский язык и нашу речь почистит достаточно серьезным образом.

- Не обеднит?

- Нет, не обеднит, это сто процентов.

- У вас нет какой-то ревности? У меня есть, что вот мы закон принимали, а он перестал работать.

- В отличие от журналистики, где существует авторское право, законы – это все-таки решение коллективное, государственное: голосует Дума, потом Совет Федерации, участвует правительство, другие субъекты права законодательной инициативы. В итоге подписывает президент, и акт вступает в силу. Здесь авторство не такое, как у вас или у тех, кто пишет. Поэтому все нормально. Никакой ревности у меня нет.

- Но наши заслуги в борьбе с чиновничьим хамством не забудут? Вы, может, напомните?

- Ладно, договорились. Мы уже напомнили об этом вот сейчас.

- Будем ждать и надеяться, что чиновники перестанут разговаривать матом.

- Во всяком случае, если себе позволят, то придется отвечать...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый закон накажет чиновников за непрямое оскорбление граждан

Авторы документа пояснили, как хотят отучить чиновников от унижений простых людей (подробности)

ПО ТЕМЕ

Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать ради ключей от нового автомобиля

Это вызвало шквал негодования в соцсетях, а в пресс-службе руководителя региона это объяснили шуткой при встрече двух старых друзей (подробности)

"Никто не просил вас рожать": уральская чиновница заявила о том, что государство ничего не должно молодежи

В Свердловской области разгорается скандал, связанный с громким высказыванием директора департамента молодежной политики региона (подробности)