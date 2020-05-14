Онколог рассказал о способе лечения рака, которым на совещании у Путина предложили спасти Анастасию Заворотнюк

На совещании по развитию генетических технологий в РФ директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров рассказал о передовой технологии лечения рака на последних, терминальных стадиях. По его словам, исследователи подбирают вирусы, которые способны разрушать клетки опухоли больного. Макаров считает, что такой метод мог бы помочь, в том числе, актрисе Анастасии Заворотнюк. Она борется с глиобластомой, злокачественным образованием в головном мозге.

Какие вирусы и как именно могут сработать против опухоли? Об этом «КП» рассказал врач-онколог международного биомедицинского холдинга «Атлас» Дмитрий Олькин.

- Этот метод называется «онколитическая вирусная терапия», - поясняет эксперт. - Суть в том, что определенные вирусы можно модифицировать так, что, попав в организм, они будут прицельно уничтожать опухолевые клетки. В исследованиях для этого используют, в частности, измененные вирусы простого герпеса, кори, краснухи, аденовирусы.

- Это пока экспериментальные методы лечения или они уже официально зарегистрированы где-то в мире и могут широко применяться в практике?

- Насколько мне известно, FDA (Американское управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарство) зарегистрировало для применения в клинической практике пока один препарат на основе модифицированного вируса. Это лекарственное средство для лечения меланомы, наиболее агрессивной разновидности рака кожи.

О новой технологии рассказал глава Института молекулярной биологии РАН на совещании у Владимира Путина. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

- На совещании у президента было сказано, что лечение с помощью вирусов предлагается только на последних, тяжелых стадиях онкозаболеваний. Почему?

- С одной стороны, на сегодня нет убедительных доказательств, что эта технология более эффективна, чем другие современные методы лечения. Скорее это «терапия отчаяния», которая применяется, когда все остальное уже опробовано и плохо помогает. Тогда пациентам предлагают экспериментальные методы лечения, и какие-то из них индивидуально могут сработать.

С другой стороны, у лечения с помощью вирусов есть серьезные побочные эффекты (как, впрочем, и у других методов лечения рака). В данном случае вирусы заражают не только опухолевые клетки, которые им предстоит убить, но и здоровые клетки. И это приводит к чрезмерной активации иммунной системы. Она может начать атаку на собственные ткани организма, что крайне опасно. Поэтому нужно взвешивать все плюсы и минусы такого подхода в зависимости от состояния пациента.

- У Анастасии Заворотнюк глиобластома. Для этой опухоли «вирусная терапия» может оказаться особенно эффективной?

- Дело в том, что большинство других подходов к лечению именно этого вида опухоли работает не очень эффективно. Поэтому ученые и врачи ищут и пробуют новые методы. Будем надеяться, что онколитическая вирусная терапия окажется эффективной и относительно безопасной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/779102" frameborder="0"></iframe> Путину рассказали о состоянии и лечении Заворотнюк.

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