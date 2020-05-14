ВКонтакте запустила спортивную платформу с тренировками от профессиональных спортсменов, олимпийцев, звёзд и космонавтов

ВКонтакте создала платформу «Тренировки», на которой пользователи смогут заниматься спортом под руководством профессиональных инструкторов. Любители и профессионалы смогут подобрать себе курс упражнений и бесплатно заниматься дома даже без инвентаря. Тренировки будут проходить в прямом эфире.

В проекте собраны спортивные и танцевальные направления для пользователей с любым уровнем подготовки. Курсы ведут фитнес-тренеры, хореографы, блогеры и профессиональные спортсмены. Партнёром выступает Министерство спорта: на платформе проходят регулярные занятия от квалифицированных тренеров по разным направлениям — от общей физической подготовки до растяжки и работы над координацией. Для рубрики «Зарядка с Газпромбанком» видео подготовили амбассадор Российского футбольного союза России Руслан Нигматуллин, солист и хореограф Мариинского театра Юрий Смекалов, тренер Футбольного Клуба «Зенит» Анатолий Тимощук и другие именитые спортсмены. Своё участие в проекте «Тренировки» также подтвердили чемпион мира и призёр Олимпийских игр в велотреке Денис Дмитриев и пятикратная чемпионка мира в синхронном плавании Марина Голядкина, гимнастка Самира Мустафиева, основательница проекта SEKTA Ольга Маркес, блогеры Алексей Лихарев, Алексей Столяров, Катя Каченок, Вячеслав Дайчев, телеведущая Ирена Понарошку, а также педагоги центра PROТАНЦЫ — Саша Перцев, Алексей Волков (Drama Kings) и Полина Хритинина. Скоро на платформе появятся уроки с олимпийцами и зарядка с космонавтами.

Чтобы выбрать направление и тренера, нужно вступить в официальное сообщество проекта и обсудить с чат-ботом свои предпочтения. По результатам опроса бот предложит занятия и поможет составить удобное расписание. Также «Тренировки» доступны в приложении «Коронавирус».

Александр Круглов, директор по маркетингу ВКонтакте:

«Пока спортзалы закрыты и даже на турниках во дворе упражняться нельзя, нам всем нужно поддерживать здоровый образ жизни. Надеемся, что с помощью проекта «Тренировки» наши пользователи найдут для себя интересные и полезные занятия, а для тренеров эта площадка станет хорошим способом развивать личный бренд и привлекать новую аудиторию на свои страницы. На платформе найдутся уроки для тех, кто просто решил разнообразить самоизоляцию, для желающих улучшить форму и даже адаптация профессиональных тренировок к домашним условиям для опытных атлетов».

Ранее ВКонтакте поддержала музыкантов, предоставив им площадку для проведения онлайн-концертов. В разделе VK Mini Apps можно подписаться на афишу трансляций «Дома посмотрю»: каждый день здесь публикуются спортивные мероприятия, занятия с профессиональными спортсменами, а также турниры и матчи.