2020-05-14T16:58:58+03:00
Происшествия

В пожаре на фрунзенской набережной погиб бывший военный переводчик

66-летний офицер Советской армии был обнаружен мёртвым в одной из квартир
Наталия ЕРОШКИНА
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Пожар начался в одной из квартир и быстро распространился на соседниеПожар начался в одной из квартир и быстро распространился на соседние
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В центре столицы в районе Хамовники сегодня, 14 мая, произошло возгорание в доме на Фрунзенской набережной. Пожар начался в одной из квартир и быстро распространился на соседние. Как ранее сообщал сайт kp.ru, к прибытию пожарных несколько этажей были охвачены пламенем. Во время тушения спасатели обнаружили тело 66-летнего мужчины. Им оказался бывший военный переводчик, офицер Советской армии Рыжов Александр Борисович.

- Именно в его квартире и началось возгорание, источник пожара предстоит определить экспертам. Тело погибшего направлено в морг, - сообщил источник kp.ru.

Рыжов Александр Борисович

Рыжов Александр Борисович

Как водится, о таких людях известно немного, сведения хранятся в тайне, да и сами они о себе говорить много не привыкли. Нам удалось узнать, что ещё в конце учёбы в Военном Институте Иностранных языков Красной Армии Александр Борисович был заместителем секретаря партбюро Восточного факультета. Он помогал отбирать профессиональных переводчиков, которых потом отправляли на территории, где шли ожесточенные бои.

Пожар в доме на Фрунзенской набережной в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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