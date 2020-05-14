"Наши больные просто не выдержат коронавирус": врач, отец пятерых детей, изолировался на работе, чтобы спасать людей с раком крови

Когда эпидемия коронавируса пришла в Москву, первое время отделение интенсивной высокодозной химиотерапии в НМИЦ Гематологии работало как обычно. Разве что на «удаленку» отправили сотрудников старше 65 лет. А потом коронавирус обнаружился у одного из вновь прибывших пациентов. Тогда все врачи прошли тесты на COVID-19, у двух докторов болезнь подтвердилась, контактирующих с ними срочно отправили на карантин, стабильных пациентов выписали домой, и вскоре отделение опустело. Из врачей на 26 пациентов в стационаре осталось только двое. Один из них Ислам Мухарбекович Накастоев – онкогематолог и отец пятерых детей.

«Я должен быть рядом всегда»

В гематологии Ислам Мухарбекович с 2007 года, а название его диссертации человеку неподготовленному сложно даже записать, не то что запомнить. Когда перед ним встал выбор – изоляция дома или изоляция в больнице, он выбрал второе. Практически не задумываясь, разве что, поговорив с Богом. Это называется молитва.

С Богом он разговаривал и 15 лет назад, когда заканчивал мединститут и когда перед ним встала проблема выбора специальности. «Направь меня туда, где я буду полезен, где я смогу помочь», - попросил будущий врач, и Бог его услышал.

Сегодня телефон Ислама Мухарбековича может зазвонить даже ночью. «Как иначе? Всякое бывает – стресс, чрезвычайная ситуация. Я должен быть рядом всегда». В общем, ничего удивительного, что именно Ислам Мухарбекович остался дежурить в отделении, когда нагрянул коронавирус. Изолировался на работе.

Дома врача ждут пятеро детейФото: из личного архива

«Пришло время, когда врачи всех специальностей вынуждены работать в экстремальных условиях, даже те, которые не занимаются непосредственным лечением больных с COVID-19, - говорит он, - мы чувствуем ответственность за своих больных – тяжелых, с ослабленным иммунитетом, с осложнениями. Они просто не выдержат новую коронавирусную инфекцию. Значит, я должен принять все возможные меры предосторожности, чтобы избежать инфицирования вместе с ними».

«Должен уйти из дома»

Ислам Мухарбекович и второй врач сменяют друг друга через сутки, чтобы была возможность хоть немного отдохнуть. Но куда ехать набираться сил? «Домой нельзя, - говорит Ислам Мухарбекович, - в моем случае это непозволительная роскошь». Дома доктора ждет жена – тоже врач - и пятеро детей: Ибрагим, Алина, Светлана, Мухаммад и Ахмед. Мал мала меньше - старшему 11 лет, младшему нет и года. Конечно, Ислам Мухарбекович решил «уйти из дома», чтобы уберечь и своих родных, и пациентов.

И тогда на помощь пришли сотрудники отеля Ренессанс Монарх. «Я был готов снять номер в отеле за свой счет, - говорит доктор, - но мне не пришлось этого делать – отель разместил меня бесплатно. В это тяжелое время, когда гостиничный бизнес терпит большие убытки, сотрудники отеля не ушли в сторону «зализывать раны», а протянули руку помощи врачам».

«Тогда мы приедем к тебе!»

Две с половиной недели Ислам Мухарбекович приходит в отделение, где его ждут 26 больных и две медсестры. Анализы в лабораторию отправляют с курьером, из отделения не выходят, максимальное внимание пациентам – онкологические больные всегда в зоне риска, не дай Бог осложнения, ухудшение, реанимация…. Но все получается – за все время этого экстремального дежурства ни одной чрезвычайной ситуации.

После дежурства Ислам Мухарбекович приходит в свой номер в отеле и звонит домой по видеосвязи. На экране появляются любимые лица – заслуженный момент безусловного счастья. И только четырехлетний Мухаммад ругается в трубку: «папа, сейчас же домой, где ты?». А когда доктор пытается что-то объяснить про гостиницу, кричит в ответ: «Тогда мы приедем к тебе!».

Младшему ребенку доктора нет и года

«Этого допустить нельзя»

«Когда все закончится, я увезу семью в родную Ингушетию, - говорит доктор, - там простор и раздолье для детей. Там родственники, двоюродные браться и сестры. Там мама. Но пока мы всей семьей должны быть максимально осторожны. Здоровье пациентов – самое важное. Конечно, я понимаю, что врачам, которые сегодня на передовой – сражаются в больницах с коронавирусом - намного тяжелее. Одни только специальные костюмы чего стоят – ходить в них целый день отдельный подвиг. Но других заболеваний тоже никто не отменял. Это, как на войне - есть прямые потери, а есть косвенные. Если бросить все силы на коронавирус, миллионы людей останутся без помощи. Этого нельзя допустить».

Помочь врачам помогать

Лейкоз не уходит на карантин. Врачи не должны останавливаться и прекращать лечение. Фонд борьбы с лейкемией открыл сбор денег на покупку антисептических и защитных средств, тестов на коронавирус и аренды жилья для врачей (многие из них вынуждены в буквальном смысле жить в клиниках, чтобы избежать лишних контактов и не ставить под угрозу своих пациентов). Помочь можно тут

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как коронавирус повлиял на лечение людей с раком крови

От COVID-2019 страдают и те, кому лечение требовалось ещё до пандемии (подробности)