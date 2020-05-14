Минспорта просит разрешить людям тренироваться на свежем воздухе, но в масках

В сеть попали планы Министерства спорта по снятия ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. В письме, направленном главам субъектов РФ от имени министра спорта, особо подчеркивается важность разрешить населению тренироваться на свежем воздухе. А весь период выхода спорта с карантина разделен на три этапа.

Снова можно будет бегать по паркам?

«Считаем важным на первом этапе предоставить возможность индивидуально заниматься физической культурой на открытом воздухе с использованием доступной спортивной инфраструктуры (с соблюдением социальной дистанции и с использованием средств индивидуальной защиты)», - говориться в письме, подписанном министром спорта Олегом Матыциным.

В документе Минспорта весь период снятия ограничений разделен на три этапа.

Первый этап:

- Разрешено заниматься спортом на свежем воздухе

- Разрешено заниматься спортом в фитнес-центрах, но не более 25 процентов от их загрузки

- Разрешено тренироваться сборным командам России и профессиональным клубам

- Разрешено проводить соревнования профессиональным спортивным лигам (видимо, таким как футбольная РПЛ), но без зрителей

Второй этап:

- Фитнес-центрам разрешено работать с нагрузкой 50 процентов

- Разрешено проводить муниципальные соревнования и сдавать нормы ГТО, но без зрителей

Третий этап

- Разрешено проводить соревнования со зрителями

- Разрешено проводить международные соревнования на территории России

- Разрешено российским спортсменам выезжать на турниры за пределами РФ

В документе не указаны сроки, когда тот или иной этап снятия ограничений начинает действовать.

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