Минспорта просит разрешить людям тренироваться на свежем воздухе, но в масках
В сеть попали планы Министерства спорта по снятия ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. В письме, направленном главам субъектов РФ от имени министра спорта, особо подчеркивается важность разрешить населению тренироваться на свежем воздухе. А весь период выхода спорта с карантина разделен на три этапа.
Снова можно будет бегать по паркам?
«Считаем важным на первом этапе предоставить возможность индивидуально заниматься физической культурой на открытом воздухе с использованием доступной спортивной инфраструктуры (с соблюдением социальной дистанции и с использованием средств индивидуальной защиты)», - говориться в письме, подписанном министром спорта Олегом Матыциным.
В документе Минспорта весь период снятия ограничений разделен на три этапа.
Первый этап:
- Разрешено заниматься спортом на свежем воздухе
- Разрешено заниматься спортом в фитнес-центрах, но не более 25 процентов от их загрузки
- Разрешено тренироваться сборным командам России и профессиональным клубам
- Разрешено проводить соревнования профессиональным спортивным лигам (видимо, таким как футбольная РПЛ), но без зрителей
Второй этап:
- Фитнес-центрам разрешено работать с нагрузкой 50 процентов
- Разрешено проводить муниципальные соревнования и сдавать нормы ГТО, но без зрителей
Третий этап
- Разрешено проводить соревнования со зрителями
- Разрешено проводить международные соревнования на территории России
- Разрешено российским спортсменам выезжать на турниры за пределами РФ
В документе не указаны сроки, когда тот или иной этап снятия ограничений начинает действовать.
.
.
.
.
ИСТОЧНИК KP.RU