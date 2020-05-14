2020-05-14T19:10:25+03:00
Спорт

Минспорта просит разрешить людям тренироваться на свежем воздухе, но в масках

Как будет восстанавливаться спорт после отмены самоизоляции: фитнес-клубы откроют сразу же
Андрей ВДОВИН@av_esq
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В письме, направленном главам субъектов РФ от имени министра спорта, особо подчеркивается важность разрешить населению тренироваться на свежем воздухеВ письме, направленном главам субъектов РФ от имени министра спорта, особо подчеркивается важность разрешить населению тренироваться на свежем воздухеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В сеть попали планы Министерства спорта по снятия ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. В письме, направленном главам субъектов РФ от имени министра спорта, особо подчеркивается важность разрешить населению тренироваться на свежем воздухе. А весь период выхода спорта с карантина разделен на три этапа.

Снова можно будет бегать по паркам?

«Считаем важным на первом этапе предоставить возможность индивидуально заниматься физической культурой на открытом воздухе с использованием доступной спортивной инфраструктуры (с соблюдением социальной дистанции и с использованием средств индивидуальной защиты)», - говориться в письме, подписанном министром спорта Олегом Матыциным.

В документе Минспорта весь период снятия ограничений разделен на три этапа.

Первый этап:

- Разрешено заниматься спортом на свежем воздухе

- Разрешено заниматься спортом в фитнес-центрах, но не более 25 процентов от их загрузки

- Разрешено тренироваться сборным командам России и профессиональным клубам

- Разрешено проводить соревнования профессиональным спортивным лигам (видимо, таким как футбольная РПЛ), но без зрителей

Второй этап:

- Фитнес-центрам разрешено работать с нагрузкой 50 процентов

- Разрешено проводить муниципальные соревнования и сдавать нормы ГТО, но без зрителей

Третий этап

- Разрешено проводить соревнования со зрителями

- Разрешено проводить международные соревнования на территории России

- Разрешено российским спортсменам выезжать на турниры за пределами РФ

В документе не указаны сроки, когда тот или иной этап снятия ограничений начинает действовать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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