Скинулись зарплатами: «Единая Россия» собрала 402 миллиона рублей на помощь медикам и населению во время пандемии коронавируса

«По согласованию с Минздравом закупаем реанимобили с аппаратами ИВЛ, которые передадим наиболее нуждающимся регионам», — сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в соцсетях. Напомним, ранее он призвал представителей партии пожертвовать свои зарплаты за месяц на помощь врачам, волонтерам и людям, оказавшимся в сложной ситуации во время пандемии. Деньги в том числе пойдут на защитные костюмы для врачей в регионах, где выявлено большое количество инфицированных (хотя ситуация со средствами индивидуальной защиты в больницах улучшилась, в ряде медучреждений их все еще не хватает).

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и министр здравоохранения Михаил Мурашко в свою очередь провели онлайн-совещание. Глава Минздрава озвучил регионы, где помощь медикам со средствами индивидуальной защиты сейчас наиболее актуальна — это Смоленская область, Северная Осетия, Дагестан, Нижегородская область, Самарская область, Ингушетия, Красноярский Край, Забайкальский край и Еврейская автономная область.

Андрей Турчак отметил, что часть собранных средств пойдет на закупку медицинских масок, которые будут бесплатно раздавать активисты волонтерских центров партии жителям всех регионов страны.

«Во многих регионах сейчас вводится масочный режим, чтобы минимизировать распространение вируса в период завершения режима самоизоляции. В связи с этим волонтерские центры партии в некоторых регионах (например, Ленинградская область, Мурманская область и другие) уже бесплатно раздают гражданам наборы индивидуальной защиты — перчатки и маски. Эту работу мы будем масштабировать — уже со следующей недели волонтерские центры во всех регионах приступят к этой работе», — сообщил Андрей Турчак.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил вклад «Единой России» в помощь гражданам в период пандемии: «Мы видим вашу активность и помощь для работы медиков, для их комфорта, безопасности, и поэтому считаем, что доброе дело, которое вы делаете, должно быть доведено до нуждающихся. Благодарю партию за помощь медработникам и высокую гражданскую ответственность».

Обратим внимание, что в ходе федеральной акции «Спасибо врачам» ЕР уже передала 200 автомобилей в медучреждения по всей стране; через волонтерские центры медики в регионах получили несколько миллионов масок, а специалисты, работающие в «красной зоне» — порядка 360 тысяч продуктовых наборов.