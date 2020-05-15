2020-05-14T19:08:18+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Эх, еще бы месяц нерабочих дней, чтобы отдохнуть от тех нерабочих дней

Лучшие анекдоты дня, 15 мая 2020 года
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А что, получается, пандемия коронавируса - идеальное время для преступлений. Лица не видно, отпечатков не останется, да и человек в маске и перчатках ни у кого подозрений не вызовет.

* * *

На втором месяце домашнего карантина я начал понимать, почему Джулиана Ассанжа, скрывавшегося 7 лет в посольстве Эквадора, выгнали оттуда за скверный характер.

* * *

- Коленька, а кем вы работаете?

- Слесарем, Марина.

- О, это должно быть безумно интересно! Все эти ваши рашпили, керны, штихели, фланцевые притирки, резьба под муфту, стопорение калибровочным шпунтом! Знаете, я в этом ничего не понимаю.

* * *

Чем меньше девушку мы любим, тем больше денег в кошельке.

* * *

Собаки думают, что мы бросили работу и сидим дома, только чтобы побольше быть с ними.

Коты думают, что нас уволили как последних неудачников, в чем они никогда и не сомневались.

* * *

- Наташа!!! С меня хватит! Ты всегда пьяная! Я подаю на развод!

- Я что, замужем?!

* * *

Так хочется быть добрым и порядочным, особенно когда понимаешь, что патронов на всех все равно не хватит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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