Франция снимает карантин: парикмахерские не справляются с наплывом и вводят санитарный налог

За два месяца карантина мы обросли, немного одичали, а дети стосковались по школьным коридорам. Смягчение режима изоляции началось во Франции 11 мая, а уже через сутки парикмахерские перестали справляться с наплывом посетителей. Запись, сделанную через интернет в лионском салоне, мне перенесли дважды, честно признавшись: «Не успеваем!». Парикмахеров можно понять: открывающиеся постепенно общественные заведения обязаны соблюдать строжайший протокол: обеспечивать соблюдение дистанции межу клиентами, иметь запас масок для персонала, санитайзер в достаточном количестве, одноразовые накидки…. Постоянная дезинфекция, проветривание требуют времени и затрат. Стрижка, указано на сайте салона, подорожала на 3 евро, это — санитарный тариф.

С понедельника во Франции сняты ограничения по выходу из дома, периметр разрешенных передвижений расширен с одного километра до ста, открыты непродовольственные магазины средней площади, заведения сферы услуг, возобновляет полноценную работу городской транспорт. Требования для всех общие — соблюдение установленных в начале эпидемии правил социального дистанцирования и гигиены. Ношение масок обязательно лишь в общественном транспорте для всех пассажиров старше 11 лет.

Мы с дочерью выехали в центр города сразу же. Ощущения смешанные: радость от прогулки, движения омрачается разлитым в воздухе напряжением. Кажется, что на улицы Лиона выписали огромное число выздоравливающих: люди в масках, идут осторожно, с оглядкой. Как будто проверяют, крепки ли ноги. У магазинов покорные длинные очереди: в помещение пускают ограниченное число покупателей. Охранник следит, протерли ли вы руки на входе. К корзинке прилагается одноразовая «прихватка». Решили померить блузку? Еще раз протрите руки и отправляйтесь в кабинку. Не подошло? Продавец заберет у вас вещь, обработает парогенераторм и отвесит «на карантин» на 4 часа. Если вы все же решились на покупку, на кассе вас ждет сюрприз: продавец в пластиковой будке, сканирующий штрих-код этикетки прямо через стекло.

Важнейшее событие последних дней - поэтапное открытие школ в регионах с низкой заболеваемостью. Мы попали в «зеленую зону», однако и для нас возвращение за парту растянется на недели: школа начинает принимать детей по возрастным группам, приоритет — младшеклассникам. Возвращение за парту необязательно, дети могут продолжить дистанционное обучение. Решение - идти или нет - мы принимали вместе с семейным врачом. Взвесили «за» и «против». Доктор считает, что моим детям школа показана, в изоляции все трое затосковали, стали хуже спать. К тому же сегодня французские медики убеждены, что дети далеко не так часто, как считалось раньше, переносят вирус.

Тем временем дирекция прислала нам подробный протокол и видеоролик, чтобы подготовить детей к изменившемуся виду классов. Книги, игры и карандаши из зоны общего пользования убраны, да и зоны этой больше нет. Как нет и столовой. Между партами — метр дистанции, в класс пускают не больше 15 человек. Мы думали, что учиться придется не каждый день, но пока из 25 ребят возвращаться собираются 10, так что, возможно, учебная неделя будет полной.

Первый этап смягчения карантина продлится во Франции до 2 июня, Если все пройдет хорошо, то совсем скоро нас ждут новые послабления - в частности, открытие кафе, ресторанов и кружков.

Лион.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/779125" frameborder="0"></iframe> Французская Ницца оживает после ослабления карантина.

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